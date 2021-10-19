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  4. Mine Tugay, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı

Mine Tugay, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı

19.10.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi. Instagram'da 3,4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu Tugay, göğüs dekolteli mini siyah elbisesiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Mine Tugay, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Yaz aylarını Assos'ta geçiren Tugay, tatilinden kareleri de sık sık hayranlarıyla paylaşmıştı.

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43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak göğüs dekolteli mini siyah elbisesiyle çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Tugay'ın fotoğraflarına kısa sürede 160 binden fazla beğeni geldi.

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Ünlü oyuncunun hayranları fotoğraflara övgü dolu yorumlar yaptı.

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Mine Tugay Instagram
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