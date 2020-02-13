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Mine Tugay'ın balkon pozuna beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 09:21 | Son Güncelleme

'Zalim İstanbul' dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay'ın, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Mine Tugay'ın balkon pozuna beğeni yağdı

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Mine Tugay, verdiği pozlarla çok konuşuluyor. 41 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram'da hem gündelik hayatından hem rol aldığı projelerden hem de sponsorlu paylaşımlar yapıyor.

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Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı balkon pozuyla takipçilerinin dikkatini çekti! Güzel oyuncu pozuna "Ada’da dağınık bir günden" notunu yazdı ve takipçilerini mest etti.

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