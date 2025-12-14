MAGAZİN

Alina Boz'un Kuruluş Orhan'daki rolü ne? Mert Yazıcıoğlu ile yine bir arada

Alina Boz, 'Kuruluş Orhan' dizisine dahil olarak Mert Yazıcıoğlu ile ikinci kez aynı projede buluşuyor. Boz, dizide Asporça Hatun karakterini canlandıracak. Bu sürpriz gelişme, dizinin hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Genç oyuncu Alina Boz, 'Kuruluş Orhan' dizisinde Asporça Hatun karakteriyle ekranlara dönüyor. Boz ve dizinin Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu daha önce de aynı projede yer almışlardı.

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi 'Kuruluş Orhan', kadrosuna genç ve yetenekli oyuncu Alina Boz'u dahil etti. Daha önce birçok yapımda başarılı performans sergileyen Boz, bu kez tarihi bir karakter olan Asporça Hatun'a hayat verecek. Bu gelişme, dizinin takipçileri tarafından büyük bir sürpriz olarak karşılandı.

Özellikle Boz'un, dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ile daha önce de aynı projede yer almış olması, bu buluşmayı daha da özel kılıyor. İkilinin uyumu ve performansı merakla bekleniyor.

Alina Boz'un 'Kuruluş Orhan' kadrosuna katılması, dizinin hikayesine yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Asporça Hatun karakterinin, dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir rol üstleneceği ve Orhan Bey ile nasıl bir ilişkisi olacağı şimdiden merak konusu. Yapımcılar, Boz'un katılımıyla dizinin reytinglerinde de artış bekliyor.

SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Boz'un 'Kuruluş Orhan'a dahil olmadan önce farklı projelerle de görüştüğü biliniyor. Hatta kısa bir süre önce bir başka diziyle anlaşmaya vardığı, ancak son anda kadro değişikliği nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Anahtar Kelimeler:
Alina Boz
