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Leoparlı mini elbisesiyle olay oldu! Çağla Şikel fit vücuduna ve tarzına beğeni yağdı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.11.2024 15:20
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45 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel, şık tarzıyla yine göz kamaştırdı. Mini leoparlı elbisesiyle görenleri hayran bıraktı. Sevilen isim çok beğenildi.

Leoparlı mini elbisesiyle olay oldu! Çağla Şikel fit vücuduna ve tarzına beğeni yağdı!

Paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde yaptığı meditasyonlarla sık sık gündeme geliyordu. 45 yaşındaki ünlü isim fit vücuduyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

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LEOPARLI ELBİSESİ MEST ETTİ!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tarzı ve güzelliğiyle de büyüleyen ünlü manken, mini leoparlı deri elbisesiyle görenleri hayran bıraktı. Şikel'in şık ve fit görüntüsü çok beğenildi.

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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nu programına davet eden Çağla Şıkel, Saraçoğlu'nun leopar sevgisine de gönderme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
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