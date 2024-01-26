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Minibüs kayganlaşan yolda devrildi: 3 yaralı

İHA İHA
26.01.2024 11:10 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde kayganlaşan yolda minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza 10.30 sıralarında Tokat’ın Yeşilyurt İlçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat’tan Yeşilyurt istikametine giden Y.E.C. yönetimindeki 60 DE 493 plakalı Hyundai marka minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi. Meydana gelen kazada minibüste bulunan şoför ile birlikte A.K. ve O.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kontrol amacıyla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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