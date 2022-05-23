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"Minik arkeologlar" deneysel kazı alanında 8 bin yıllık köy yaşamının izini sürdü

23.05.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Minik arkeologlar" deneysel kazı alanında 8 bin yıllık köy yaşamının izini sürdü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ilköğretim okulu öğrencileri 8 bin yıllık köy yaşamının ortaya çıkarıldığı Aşağıpınar Ören Yeri'nde kendileri için hazırlanan alanda kazı yaptı.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırklareli Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğinde Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri katıldı.

Öğrencilere 8 bin 200 yıl öncesinde bölgede yaşayan çiftçilere ait köy yaşamının maketlerle anlatıldığı "Dal evi" gezdirildi.

Daha sonra ören yerinde hazırlanan alanda "Minik Arkeologlarla Kaz, Keşfet" etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler burada, daha önceden gömülen bazı eserlerin parçalarını bulmaya çalıştı. Öğrenciler, toprak altından çıkardıkları eserleri öğretmenlerine teslim etti.

Tarihi eserlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

Kırklareli Müze Müdürü Süheyla Murat, AA muhabirine, öğrencilerin tarihi ve kültürlerini daha iyi anlamaları amacıyla deneysel arkeoloji kazısı yaptırdıklarını söyledi.

Bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştıklarını anlatan Murat, öğrencilerin kazı çalışmalarının nasıl yapıldığını ve müzeye gelen eserlerin ne zorluklarla bulunduğunu öğrendiklerini kaydetti.

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