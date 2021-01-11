YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Minik Başak, bayrak töreni coşkusuna ortak oldu

Minik Başak, bayrak töreni coşkusuna ortak oldu

11.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de gerçekleşen bayrak töreni kapsamında Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde büyükleriyle birlikte İstiklal Marşı’na eşlik eden minik Başak’ın sevimli hali objektiflere yansıdı.Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklaması sonrası bugün 81 ilde eş zamanlı olarak tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de gerçekleşen bayrak töreni kapsamında Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde büyükleriyle birlikte İstiklal Marşı’na eşlik eden minik Başak’ın sevimli hali objektiflere yansıdı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklaması sonrası bugün 81 ilde eş zamanlı olarak tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Eskişehir’de gerçekleşen bayrak törenlerinde de İstiklal Marşı hep bir ağızdan gür sesle okundu. Babası Semih Yavuz ile birlikte katıldığı törende İstiklal Marşı’na eşlik eden 3 yaşındaki Başak Yavuz törende ilgi odağı oldu. Ay yıldızlı kıyafeti ile İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk büstünün önünde fotoğraf çektiren minik Başak, görenleri duygulandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:11
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:23

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Bal Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
100120210830110120210830nobetci
Bal Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
100120210830110120210830nobetci
Bal Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
100120210830110120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı

Başkan Ataç’tan 10 Ocak mesajı

Başkan Ataç’tan 10 Ocak mesajı

Havacılar’dan 112 Acil’e ziyaret

Havacılar’dan 112 Acil’e ziyaret

Üreticilere finansman desteği

Üreticilere finansman desteği

Başkan Özeçoğlu: "İhracat salgından etkilendi"

Başkan Özeçoğlu: "İhracat salgından etkilendi"

Kaymakam Önal’dan: "Eskişehir’in güçlü bir sanayisi ve OSB’si var”

Kaymakam Önal’dan: "Eskişehir’in güçlü bir sanayisi ve OSB’si var”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.