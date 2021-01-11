Minik Başak, bayrak töreni coşkusuna ortak oldu

Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de gerçekleşen bayrak töreni kapsamında Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde büyükleriyle birlikte İstiklal Marşı’na eşlik eden minik Başak’ın sevimli hali objektiflere yansıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklaması sonrası bugün 81 ilde eş zamanlı olarak tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Eskişehir’de gerçekleşen bayrak törenlerinde de İstiklal Marşı hep bir ağızdan gür sesle okundu. Babası Semih Yavuz ile birlikte katıldığı törende İstiklal Marşı’na eşlik eden 3 yaşındaki Başak Yavuz törende ilgi odağı oldu. Ay yıldızlı kıyafeti ile İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk büstünün önünde fotoğraf çektiren minik Başak, görenleri duygulandırdı.

