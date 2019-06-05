Minik bir ecza deposu! Tavuk yumurtasına göre 10 kat daha besleyici

Tavuk yumurtasına göre daha besleyici ve sağlıklı olan bıldırcın yumurtası faydalarıyla şaşırtıyor.

B vitamini bakımından zengin olan bıldırcın yumurtası, günlük alınması gereken B1 vitaminin %140’ını karşılar.

Günlük önerilen protein miktarının ise %13’ünden fazlasını karşılamaktadır.

Bağışıklık sisteminin dostu olan bıldırcın yumurtası, düzenli olarak tüketildiğinde birçok hastalığa karşı koruma sağlar.

Organik bıldırcın yumurtası, astım ve bronşit rahatsızlıklarında son derece etkilidir. Şiddetli öksürüğü geçirmek için bıldırcın yumurtasının ılık süte karıştırılarak tüketilmesi önerilir. Tabii bu etkisinden faydalanabilmek için düzenli tüketim şarttır.

Vücuda direnç kazandırır. Eğer düzenli spor yapıyorsanız bıldırcın yumurtası tüketerek çok daha dinç kalabilirsiniz.

Karaciğer, böbrek ve safra kesesi sağlığı için değerli bir besindir. Mesane taşlarının oluşmasına engel olur. Tedavisinde de kullanılabilen bıldırcın yumurtası, mesane taşlarının parçalanmasına yardımcı olur.

Demir bakımından zengin olan bıldırcın yumurtası, oksijenin organlara hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. İyi bir demir kaynağı olmasından ötürü kansızlığın da önüne geçer.