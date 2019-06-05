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Minik bir ecza deposu! Tavuk yumurtasına göre 10 kat daha besleyici

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

Birçoğumuz, küçükken sütün içine karıştırılmış bıldırcın yumurtasını farkında olmadan içmişizdir. Annelerinizin küçük hilesine bu yazıyı okuduktan sonra sonuna kadar hak vereceğiniz kesin. Öyle ki bu yumurtalar minik bir ecza deposu!

Minik bir ecza deposu! Tavuk yumurtasına göre 10 kat daha besleyici

Tavuk yumurtasına göre daha besleyici ve sağlıklı olan bıldırcın yumurtası faydalarıyla şaşırtıyor.

B vitamini bakımından zengin olan bıldırcın yumurtası, günlük alınması gereken B1 vitaminin %140’ını karşılar.

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Günlük önerilen protein miktarının ise %13’ünden fazlasını karşılamaktadır.

Bağışıklık sisteminin dostu olan bıldırcın yumurtası, düzenli olarak tüketildiğinde birçok hastalığa karşı koruma sağlar.

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Organik bıldırcın yumurtası, astım ve bronşit rahatsızlıklarında son derece etkilidir. Şiddetli öksürüğü geçirmek için bıldırcın yumurtasının ılık süte karıştırılarak tüketilmesi önerilir. Tabii bu etkisinden faydalanabilmek için düzenli tüketim şarttır.

Vücuda direnç kazandırır. Eğer düzenli spor yapıyorsanız bıldırcın yumurtası tüketerek çok daha dinç kalabilirsiniz.

Karaciğer, böbrek ve safra kesesi sağlığı için değerli bir besindir. Mesane taşlarının oluşmasına engel olur. Tedavisinde de kullanılabilen bıldırcın yumurtası, mesane taşlarının parçalanmasına yardımcı olur.

Demir bakımından zengin olan bıldırcın yumurtası, oksijenin organlara hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. İyi bir demir kaynağı olmasından ötürü kansızlığın da önüne geçer.

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Cinsel sağlığı olumlu yönde etkiler çünkü içinde bol miktarda fosfor, proteinler ve vitaminler içerir.

Potasyum içeren bıldırcın yumurtası, ölümcül hastalıkların riskini azaltır. Vücutta potasyum oranının azalması yüksek tansiyon, kanser, kalp rahatsızlıkları, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte bu zor hastalıklara yakalanma riskini azaltmak için düzenli olarak bıldırcın yumurtası tüketebilirsiniz.

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Saç ve cilt bakımı için de önemli bir kaynaktır. Saçların daha parlak bir hal almasına yardımcı olur. Bıldırcın yumurtası ten renginin eşitlenmesine de yardımcı olur. Bu etkisinden faydalanabilmek için bıldırcın yumurtasını maske olarak kullanabilirsiniz.

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