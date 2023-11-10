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Minik Eller Tasarlıyor Projesinde ödüller sahiplerini buldu

10.11.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Minik Eller Tasarlıyor projesi, Bayburt’taki ilkokul öğrencileri tarafından yoğun ilgi görürken ekim ayında ’Az Gürültü, Çok Huzur’ temasıyla düzenlen yarışmada dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Minik Eller Tasarlıyor Projesinde ödüller sahiplerini buldu

Bayburt genelinde öğrenim gören temel eğitim kademesindeki öğrencilere erken yaşta tasarım felsefesini benimsetmek, hayal gücünün gerçek hayatla birleşmesini temin etmek, tasarım ve üretim kültürünü bir gündelik yaşam becerisi olarak çocuklara kazandırmak amacıyla yürütülen projeye 200’e yakın eser kabul edildi.
Teknoloji tasarım öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilen eserler arasından dereceye giren on proje ödüle layık görüldü.

Aileleri ve danışman öğretmenleriyle birlikte dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında sorular yöneltti. Yarışmaya katılan her bir eserin çok kıymetli olduğuna değinen Güney, projedeki maksadın çocukların içindeki proje ruhunu ve özgünlüğü ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek öğrencilere başarı belgelerini ve ödüllerini takdim etti. Ayrıca öğrencilerden proje sürecinde desteklerini esirgemeyen öğretmenleri ve ailelerine de teşekkür etti.
’Az Gürültü, Çok Huzur’ temalı yarışmada dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Minik Eller Tasarlıyor Projesinde ödüller sahiplerini buldu

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