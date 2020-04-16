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Minik Esmanur’dan polislere anlamlı mektup

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 4 yaşındaki minik Esmanur Uslu’nun polislere yazdığı mektup duygulandırdı.Kahta ilçe merkezinde ikamet eden 4 yaşındaki Esmanur Uslu, babasının da yardımıyla Polis Haftası kapsamında Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne mektup yazdı.

Minik Esmanur’dan polislere anlamlı mektup

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 4 yaşındaki minik Esmanur Uslu’nun polislere yazdığı mektup duygulandırdı.
Kahta ilçe merkezinde ikamet eden 4 yaşındaki Esmanur Uslu, babasının da yardımıyla Polis Haftası kapsamında Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne mektup yazdı. Minik kızın gönderdiği, “Ben evde rahat uyuyorsam sebebi sizsiniz. Ben evde ailemle rahat edebiliyorsam sebebi sizsiniz. Siz olmasanız bizlerde olayız. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız. Polis Haftanız kutlu olsun” ifadelerinin yer aldığı anlamlı mektubu teslim alan polisler, Esmanur Uslu’yu evinde ziyaret etti. Polisler mektubundan dolayı Esmanur’a teşekkür ederek kendisine çeşitli hediyelerde bulundu.

Minik Esmanur’dan polislere anlamlı mektup

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