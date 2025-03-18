Minik öğrenciler Çanakkale Zaferi’ni kutladı!

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 110. yıldönümü etkinlikleri İstanbul’daki tüm okullarda düzenlenen törenlerle kutlandı. Esenyurt’ta bulunan Prof. Dr. Ömer Dinçer İlkokulu’nda da minik öğrenciler yaptıkları hazırlıklarla 18 Mart Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşadı.

Okulda düzenlenen törenlerde minik öğrenciler şiirler okuyup hazırladıkları özel gösterilerle sahne aldılar. Prof. Dr. Ömer Dinçer İlkokulu Müdür Yardımcısı Duygu Şahin Turan da törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale; bir milletin diriliş destanıdır. Çanakkale; 1000 yıllık kardeşlerin, omuz omuza şehit olarak kanlarıyla suladıkları, sonsuza dek biz torunlarına emanet ettikleri vatan diyarımızdır.

Çanakkale; Mustafa Kemallerin, Yahya Çavuşların, Koca Seyitlerin, adsız ve kefensiz şehitlerin yazdığı destanın adıdır.

Yarıda kalan hayatların, arkada bırakılan gözü yaşlı anaların, babaların, kardeşlerin, eşlerin yurdudur!

Çanakkale; Neferlerinin tamamının şehit düştüğü 57. Alay’ın ve daha isimlerini ve kahramanlıklarını sayamadığımız daha nice Mehmetçiğimizin mekânıdır.

Onlar, vatan için, bayrak için, şahadeti dinin temeli olan ezanımız için son nefeslerini verdiler.

Ne mutlu Çanakkale’de şehit düşen atalarımıza!

Unutmayalım ki; şehitler ölü değildir. Onlar bu toprakları kanlarını dökerek bize vatan yapan kahramanlardır. Tüm kahramanlarımıza selam olsun. Mekânları cennet, ruhları şad olsun.”