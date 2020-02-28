YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Minik okçular 12’den vurmak için ter döküyor

Minik okçular 12’den vurmak için ter döküyor

SAMSUN HABERLERİ  | 28.02.2020 18:25 | Son Güncelleme

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler (9-14 Yaş) Salon Kupası Okçuluk Yarışmaları Samsun’da tüm hızıyla devam ediyor.Turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirten Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bu turnuva Samsun’un spor turizmine çok büyük katkısı olacaktır" dedi.27 Şubat’ta Samsun İlkadım Okçuluk Tesislerinde düzenlenen seremoni ile startı verilen turnuva tüm heyecanı ile devam ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler (9-14 Yaş) Salon Kupası Okçuluk Yarışmaları Samsun’da tüm hızıyla devam ediyor.
Turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirten Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bu turnuva Samsun’un spor turizmine çok büyük katkısı olacaktır" dedi.
27 Şubat’ta Samsun İlkadım Okçuluk Tesislerinde düzenlenen seremoni ile startı verilen turnuva tüm heyecanı ile devam ediyor. 47 ilden 108 kulübün katıldığı turnuvada toplam bin 10 sporcu madalyaya ulaşmak için kıyasıya mücadele veriyor. 1 Mart tarihinde son bulacak Minikler Salon Kupası Okçuluk Yarışmalarına, Samsun’dan Kuzey Okçuluk Kulübü, Samsun Okçuluk Spor Kulübü ve dört ferdi sporcu yarışıyor.

"Samsun’un spor turizmini büyük katkısı olacak"
Samsun olarak muhteşem bir okçuluk turnuvasına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Müdür Kasapoğlu, "Samsun her zaman olduğu gibi yine büyük bir müsabakaya ev sahipliği yapıyor. Kıymetli sporcularımız, antrenörler, hakemler ve teknik ekipler hepiniz Samsun’a hoş geldiniz. Şu an burada 47 ilden 18 kulüp bin 010 sporcu 131 antrenör ve 18 hakem ile muhteşem bir okçuluk şölenine ev sahipliği yapıyoruz. Velilerimiz ile birlikte bin 600 civarında kişi şuan şehrimizde. Müsabakalarımız sorunsuz devam ediyor. Sporcularımız gayet mutlu. İlimizde yapılan bu tarz organizasyonlar Samsun’da aynı zamanda spor turizmine de büyük katkı sağlıyor. Samsun bir spor kentidir ve devasa tesisleriyle her türlü spor organizasyonu alt yapısını kaldıracak bir şehirdir. Buradan tüm sporcu arkadaşlarıma antrenörlere hakemlere başarılar diliyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

Adana’da 738 polisle uygulama

Adana’da 738 polisle uygulama

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Samsun Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
12:52
İkindi
15:57
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Aksoy Eczanesi
Ilkadim
Dilmaç Eczanesi
Ilkadim
Uysal Eczanesi
Ilkadim
Öykü Eczanesi
Atakum
Türk İş Eczanesi
Kurupelit
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.