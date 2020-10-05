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Minik piyanistin gözü Külliye'den gelecek telefonda

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'te çaldığı piyano ile beğeni toplayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'ye davet ettiği öğrencilerden Hamit Erdem Özpolat, heyecanla Ankara'ya gideceği günü bekliyor - Bahçeşehir Koleji öğrencisi Özpolat: "Eğer gidersem benim için çok büyük bir hatıra olur. Heyecanlanıyorum, telefonun geleceği günü bekliyorum"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a piyano çalan iki öğrenciden biri olan Hamit Erdem Özpolat, heyecanla Külliye'ye gideceği günü bekliyor.

Bahçeşehir Koleji 2. sınıf öğrencisi Özpolat'ın uluslararası yarışmalarda ödülleri bulunuyor.

Kentte düzenlenen TEKNOFEST'te beraberindeki Kaan Baydemir ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyano çalan ve Erdoğan tarafından Külliye'ye davet edilen Özpolat, davetin geleceği günü heyecanla bekliyor.

Özpolat, Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsünde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle piyanoya daha çok önem verdiğini söyledi.

Külliye'ye gitmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Özpolat, "Eğer gidersem benim için çok büyük bir hatıra olur. Heyecanlanıyorum, telefonun geleceği günü bekliyorum." dedi.

Anne Kübra Özpolat da oğlunun yeteneğini şans eseri keşfettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Okula başladığında okuma yazmayı bildiği için canı sıkılmasın hobi olsun diye piyanoya başlattık. Fakat sonradan buradaki öğretmenleri kulağının çok iyi olduğunu, geliştirilmesi gerektiğini ve daha çok önem verilmesi gerektiğini söylediler. Onların da yönlendirmesiyle biz Hamit'in piyano derslerine asıldık. Okulda da her fırsatta bize piyano imkanı sundular. Kendisini geliştirmesi için katkı sağladılar, teşvik ettiler. Bu şekilde Hamit çok kısa sürede çok ilerledi. Çok güzel başarılar elde etti biz de çok gururluyuz."

- Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek adına çalışmalar yürütülüyor

Kampüs Müdürü Şeyma Tanrıöver de Bahçeşehir Koleji olarak sosyal takip programları yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip, geliştirmek ve bunları kayıt altına almak adına ana okulundan 8. sınıfa kadar çalışmalar yürütmekteyiz. Buradaki amaç keşfedilmeye değer yönlerini ortaya çıkarıp öğrencilerimiz adına nitelikli gelecek sunabilmek. Her daim yetenek konusunda bir şey oluşmasa da en azından kaliteli hobilerinin olması, nitelikli süreç yönetebilmeleri, nitelikli becerilerle dünya vatandaşı olarak geleceğe hazırlanabilmeleri adına öğrencilerimiz için portfolyo dosyası oluşturup 8. sınıfın sonunda onların liselere kabülünde yardımcı olacak bir envarter oluşturuyoruz. Uygulamalı derslerimizle anaokulundan itibaren öğrencilerimizin bu yeteneklerini keşfediyoruz."

Müzik öğretmeni Ahmet Can Çeteci ise Özpolat'ın yeteneğinin küçük yaşta keşfettiklerini belirterek, "Hamit, arkadaşları teneffüste dışarda oynarken kendisi koşarak müzik sınıfına geliyor. Sürekli piyano çalıyordu, kendisi bu yönde çok iyi ilerledi." ifadelerini kullandı.

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