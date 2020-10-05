Minik piyanistin gözü Külliye'den gelecek telefonda

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a piyano çalan iki öğrenciden biri olan Hamit Erdem Özpolat, heyecanla Külliye'ye gideceği günü bekliyor.

Bahçeşehir Koleji 2. sınıf öğrencisi Özpolat'ın uluslararası yarışmalarda ödülleri bulunuyor.

Kentte düzenlenen TEKNOFEST'te beraberindeki Kaan Baydemir ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyano çalan ve Erdoğan tarafından Külliye'ye davet edilen Özpolat, davetin geleceği günü heyecanla bekliyor.

Özpolat, Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsünde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle piyanoya daha çok önem verdiğini söyledi.

Külliye'ye gitmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Özpolat, "Eğer gidersem benim için çok büyük bir hatıra olur. Heyecanlanıyorum, telefonun geleceği günü bekliyorum." dedi.

Anne Kübra Özpolat da oğlunun yeteneğini şans eseri keşfettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Okula başladığında okuma yazmayı bildiği için canı sıkılmasın hobi olsun diye piyanoya başlattık. Fakat sonradan buradaki öğretmenleri kulağının çok iyi olduğunu, geliştirilmesi gerektiğini ve daha çok önem verilmesi gerektiğini söylediler. Onların da yönlendirmesiyle biz Hamit'in piyano derslerine asıldık. Okulda da her fırsatta bize piyano imkanı sundular. Kendisini geliştirmesi için katkı sağladılar, teşvik ettiler. Bu şekilde Hamit çok kısa sürede çok ilerledi. Çok güzel başarılar elde etti biz de çok gururluyuz."