Minik şair Twitter'da viral oldu, şarkıcı Ufuk Beydemir kayıtsız kalmadı! 'Ben bir kek miyim' şiirini besteledi

Sosyal medyada, "Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız'' ifadeleriyle oğlunun şiirini paylaşan anne, binlerce beğeni ve yorum alarak kullanıcıların dikkatini çekti. Sanatçı Ufuk Beydemir'in de dikkatini çeken paylaşım, kısa sürede 60 bine yakın beğeni aldı.

''BEN BİR KEK MİYİM?''

Söz konusu şiirde, ''Ben neyim, ben bir karadelik miyim, ben bir kek miyim, ben bir iki miyim, ben bir İsmail miyim'' sözleri dikkat çekerken, Beydemir, çocuğun yazdığı şiiri besteleyerek gitarıyla çaldı.

Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız;) pic.twitter.com/RlyB7fqu2Z — Ayşe Nâlân (@aysenalan) May 4, 2022

Ufuk Beydemir, "Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler. Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin" dedi.



