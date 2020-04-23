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Minik sporcular 23 Nisan coşkusunu evlerinden yaşadı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 23.04.2020 20:22 | Son Güncelleme

Minik sporcular 23 Nisan coşkusunu evlerinden yaşadı

Çankırılı minik sporcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinden program gerçekleştirdi.

Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Evde Kal Hareketsiz Kalma" projesi kapsamında eğitim verilen minik sporcular, antrenmanlarını evlerinden sürdürüyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program hazırlayan minik sporcular, evlerinden programa katılım sağladı.

Ahmet Çınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sporcularının antrenmanlarına evlerinde devam ettiğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da çocukların evlerinden kutladığını kaydeden Çınar, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı kutlamak için çocuklarımız bir program hazırladı. Sporcularımız evlerini tören alanına dönüştürerek bayramlarını büyük bir coşkuyla doya doya yaşadı." ifadelerini kullandı.

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23 Nisan Ahmet Çınar Çankırı Orta gençlik ve spor ilçe müdürü

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Çankırı Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:48
Öğle
12:49
İkindi
16:36
Akşam
19:40
Yatsı
21:07

Çankırı Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Nane Limon Eczanesi
Cankirimerkez
Yağmur Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Semih Eczanesi
Cerkes
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Önder Eczanesi
Kursunlu
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