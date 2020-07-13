Minik sporculardan Başkan Biçer’e ziyaret

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bucaspor Kulübü’nün minik sporcularını, ailelerini ve kulüp antrenörünü makamında misafir etti.

Başkan Biçer, 2 yıldan bu yana Simav’da futbol ve saha dışı sosyal, sportif faaliyetler ile 5 -14 yaş grubu çocuklara eğitim veren, Bucaspor Kulübü Antrenörü Kemal Şafak Aksu ve bir grup minik sporcunun aileleriyle birlikte ziyarete geldiklerini belirtti. Başkan Biçer “ 60 küçük sporcu ile Antrenörlerine başarılar diliyor, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, Simav Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek ” dedi.



