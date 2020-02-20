YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Minik sürücüler hem eğleniyor hem öğreniyor

Minik sürücüler hem eğleniyor hem öğreniyor

SAMSUN HABERLERİ  | 20.02.2020 15:48 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi tarafından minik öğrenciler için gerçekleştirilen proje ile çocuklar hem eğleniyor hem trafik kurallarını öğreniyor.İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğinde devam eden trafik eğitimine katılan ilkokul öğrencileri katılım sertifikası ile sevindi.

İlkadım Belediyesi tarafından minik öğrenciler için gerçekleştirilen proje ile çocuklar hem eğleniyor hem trafik kurallarını öğreniyor.
İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğinde devam eden trafik eğitimine katılan ilkokul öğrencileri katılım sertifikası ile sevindi. Trafik kurallarını erken yaşlarda benimseterek daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmayı amaçladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geleceğin büyüklerine trafik kurallarını bugünden öğreterek daha güvenli ve saygılı sürücü ve yayalar yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.
İlkadım Belediyesine ait Çocuk Trafik Eğitim Parkında teorik eğitim ve uygulamalı anlatımlarla gerçekleştirilen eğitimin hem öğrenciler hem de aileleri tarafından beğeni topladığını belirten İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Recep Aysu, “Belediyemize bağlı Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda okullardan otobüslerle gelen öğrencilerimize Trafik Şube Müdürlüğümüzün iş birliği ile öncelikli olarak teorik eğitim vererek trafik kurallarını öğretiyoruz. Ardından akülü araçlar ile trafik ortamını sağlayarak hem sürücü olarak hem de yaya olarak uygulamalı eğitimimizi tamamlıyoruz. Okul süreci boyunca devam edecek projemizde ayda beş yüzden fazla öğrenci katılım sertifikası alacak” şeklinde konuştu.
“İlkadım Belediyesi ilklerin belediyesi” diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Çocuklarımızın her alanda eğitimlerine destek olmak ve yeni imkanlar sağlamak için sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Hayatımızın her alanına etki eden trafik kurallarını çocuklarımıza öğreterek gelecekte daha iyi sürücüler ve bilinçli yayalar olmaları için ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimizle iş birliğinde projeler yürütüyoruz. Öğrencilerimiz ve aileleri tarafından da olumlu dönüşler aldığımız eğitim projemizi eğitim yılı sonuna kadar sürdürerek sadece ilçemiz değil Samsun’un tamamından gelen öğrencilerimize katılım sertifikalarını vereceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Samsun Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:54
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Ilkadim
Uzar Eczanesi
Ilkadim
Sevinç Eczanesi
Atakum
Çiğdem Eczanesi
Kurupelit
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.