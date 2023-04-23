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Minik Valinin ilk talimatı bakın ne oldu!

23.04.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde; makamını temsili olarak Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu 4-B öğrencisi Mustafa Erdem Hatip’e devretti.

Minik Valinin ilk talimatı bakın ne oldu!

****İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan nezaretinde Nuri Dönmezcan İlkokulu Müdürü Bülent Özkan, Sınıf Öğretmeni Suna Baran ve öğrenci Mustafa Erdem Hatip’i makamında kabul eden Vali Yılmaz Şimşek, daha sonra koltuğunu genç öğrenciye devretti. Temsili Sivas valiliği görevini alan Mustafa Erdem Hatip’in ilk talimatı ise Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay’ı arayarak okul giriş çıkışlarında emniyet denetimlerinin artırılmasını oldu.

"BU MUTLULUKLARI YAŞARKEN İÇİMİZDEKİ ACI DA HALA TAZE"

Minik Vali Hatip, kendisine bu fırsatın verilmesinden dolayı teşekkür ederek, "Öncelikle arkadaşlarımın 23 Nisan Bayramını kutluyorum. Bize bu güzel bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu mutlulukları yaşarken içimizdeki acı da hala taze. Çok kısa bir süre önce yaşadığımız depremler hepimizi derinden yaraladı. Bu vesile ile depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah bir daha bu tür acıları yaşatmasın. Biz de okul olarak, öğretmenler olarak, veliler ve sınıf arkadaşlarımızla birlikte depremin ilk gününden itibaren elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu an okulumuzda deprem bölgesinden gelen 140 arkadaşımız var. Bu kardeşlerimize yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu bizlerde yaşayarak öğrendik. Yardım etmenin insanı ne kadar mutlu ettiğini çocukta olsak artık biliyoruz. Depremin ilk gününden itibaren siz de gece gündüz demeden çalıştınız. Biz de gururla takip ettik. Size ve ekibinize teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Şimşek, yaşadıklarımızın büyük bir felaket büyük bir acı olduğunu belirterek, "Bizler de devletimizin ve milletimizin destekleriyle bu felaketin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Depremin ilk saatlerinde Sivas ekibi olarak yola çıktık. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde koordinasyon çalışmalarına başladık. Bunu bir kez daha gördük ki büyük bir millet, büyük bir devletiz. Vatandaşlarımız adeta yardım yağdırdı. Herkes bir şeyler yapabilmenin derdindeydi. Bu da bizi çok duygulandırdı. Bizim milletimiz sevinçte olduğu gibi kederde de bir aya gelebiliyor. Bu acılar unutulmaz ama hayat normale dönecek" diye konuştu.

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Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:05
Sabah
05:37
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:24
Yatsı
20:50

Sivas Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

Özkaynak eczanesi
Merkez
Umut sifa eczanesi
Hafik
Altinyayla eczanesi
Altinyayla
Çelik eczanesi
Sarkisla
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