Minikler için okulu "ameliyathane", bahçesini "kazı alanı" gibi düzenledi

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'te okulun koridorunu ve bahçesini çeşitli mesleklere göre dizayn eden anaokulu öğretmeni Sümeyra Erdoğan, sınıfındaki minik öğrencilerin hayallerindeki meslekleri uygulamalı olarak anlatıyor.

Şahinbey ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 330 öğrencisi bulunan Naime Durdu Doğmuş Anaokulu'nda görev yapan Sümeyra Erdoğan, yaklaşık 2 yıldır öğretmenlik mesleğini sürdürüyor.

Erdoğan, sınıfında bulunan 20 öğrenci için okulun içini ve bahçesini adeta meslek atölyesine çevirdi.

Minik öğrencilerin hayali olan doktorluk, astronotluk, polislik gibi meslekleri haftanın belirli günlerinde uygulamalı olarak anlatan Erdoğan, çocukların hayallerine dokunmayı başardı.

Okulun koridorundaki bir bölümü maket araç ve gereçlerle mini "ameliyathane" ve "acil servis" gibi dizayn eden Erdoğan, öğrencilere temsili olarak muayene, laboratuvar ve ameliyat ortamını yaşatıyor.

Öğrenciler bahçede oluşturulan kazı alanında ise uzman arkeolog eşliğinde minik aletlerle kazı yapmayı öğreniyor.

Öğrendikleri mesleğe uygun giyinen öğrenciler, oldukça renkli geçen etkinliklerde merak ettiklerini öğretmenlerine ve derse katılan konunun uzmanlarına sorarak öğreniyor.

Sümeyra Erdoğan, AA muhabirine, çocuklar için yaparak ve yaşayarak öğrenmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Çocukların merakı sayesinde bu uygulama eğitimlerine başladıklarını belirten Erdoğan, "Bir gün bahçede ders yaparken çocukların kendi aralarında toprağı kazıp bir şey bulduklarında çok heyecanlandıklarını gördüm. Bunu geliştirmek istedim." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüp alanında uzmanları okula davet ettiklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uzman arkeolog eşliğinde çocuklara sakladığımız kemikleri ve mozaikleri buldurduk ve çocuklar çok sevindiler. Daha sonra bunu farklı meslek gruplarıyla çeşitlendirmek istedim. Okulun içine bir hastane ve ameliyathane kurdurduk. Orada acil, poliklinik ve ameliyathane oluşturduk. Çocuklar adeta gerçekmiş gibi heyecanlanıp sembolik olarak ameliyat yapıyorlar. Kartondan astronot kıyafeti yaptık, uzaya gittik onunla. Tüm bunlardan sonra çocuklara 'Ne olmak istiyorsunuz' dediğimde 'doktor, astronot, arkeolog' olmak istediklerini söylediler çünkü çocukların bütün meslekleri bu yaşta uygulamalı olarak öğrenmeleri çok önemli."

Yaptığı uygulamalı eğitimi öğretmen arkadaşlarına anlatan Erdoğan, bazı arkadaşlarının görev yaptığı başka okullarda da benzer uygulamaların yapılmaya başlandığını dile getirerek, "Umarım her yere yayılır çünkü çocuklar böyle yaşayarak daha iyi öğreniyor ve keyif alıyorlar." dedi.

Malzeme temini konusunda velilerden ciddi destek aldığını ve sürekli olumlu geri dönüşlerle karşılaştığını belirten Erdoğan, çocukların hayaline dokunmanın gururu ve mutluluğu içinde olduğunu ifade etti.

Gün için yaptıkları uygulamanın çocukların üzerinde etki bıraktığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Astronomi etkinliği yaptık bir gün. Çocuklar evde koltuktan koltuğa zıplayıp roketle uzaya uçtuklarını hayal ediyorlarmış. Aynı şekilde ameliyat etkinliğinden sonra çocukların hepsi doktor olmak istedi. Arkeoloji etkinliği yaptıktan sonra çocuklar sürekli toprağı kazıp farklı bir şey bulma çabasına giriyorlar. Trafik polisi uygulama eğitiminden sonra çocuklar ailesini sürekli arabada uyarmaya başladı. Kemer takmadıkları veya telefonla ilgilendikleri zaman hemen ailelerini uyarmaya başlıyor. Her konuda etkili oluyor bu uygulamalar."

- Öğrencilerin sevinci

Öğrencilerden Eray Kemal ise etkinlik yaparken çok eğlendiğini ifade ederek, "Bahçede tarihi eserler bulduk, kazı yaptık, uzaya gittik. Kartonla roket yaptık, astronot kıyafeti yaptık çok güzeldi." şeklinde konuştu.

Mina Kileci de "Çok güzel oyunlar oynadık, etkinlikler yaptık. Ben büyüyünce doktor olacağım. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum ve çok eğleniyoruz." dedi.

