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Minikler "Oyuncaksız Oyun Projesi" ile eğlenip el becerilerini geliştirdi

05.06.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir ilkokulun ana sınıfında uygulanan proje çerçevesinde çocuklar, evdeki ve okuldaki atık malzemelerden kendi oyuncaklarını yapmayı öğrendi - Geleneksel oyunlarla günlerini geçiren öğrenciler, oyuncaklarını ise Siirt ve Van'daki ihtiyaç sahibi çocuklara hediye olarak gönderdi

ALİ ÇAKMAK - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ana sınıfı öğretmenlerinin başlattığı "Oyuncaksız Oyun Projesi" ile geleneksel oyunlara yönlendirilen çocuklar, evdeki ve okuldaki atık malzemelerden kendi oyuncaklarını yapmayı öğrendi.

Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğretmenlerinden Hatice Yıldırım ve Merve Üzüm, hayata geçirdikleri proje kapsamında öğrencilerine geleneksel oyunları öğretti.

Yaklaşık bir ay önce oyuncaklarla oynamayı bırakan minikler, öğretmenlerinden öğrendikleri "Körebe", "Ebe tura 1, 2, 3", "Yağ satarım bal satarım" gibi geleneksel oyunlarla eğlenmeye başladı.

Evdeki ve okuldaki atık malzemelerden kendi oyuncaklarını yapmayı öğrenen çocuklar, el becerilerini geliştirdi.

Geleneksel oyunlarla günlerini geçiren ve eğlenen minik öğrenciler, oyuncaklarını ise 6 koli halinde Siirt ve Van'daki ihtiyaç sahibi çocuklara hediye olarak gönderdi.

Merve Üzüm, AA muhabirine, proje kapsamında çocuklara 16 oyuncaksız oyun öğrettiklerini belirterek, "Projemizin amacı çocuklarda oyuncak talebini azaltmak, doyumsuzluk duygularını köreltmek, öğrencilerin farklı malzemeleri çok yönlü kullanmalarını sağlamak." dedi.

Proje kapsamında öğrencilerin farklı malzemelerden kendi oyuncaklarını tasarladığını anlatan Üzüm, şunları söyledi:

"Daha sonra evde de velilerimizden öğrencilerimizle birlikte oyuncak dışı malzemelerle oyun kurmalarını istedik. Bu çerçevede de okulda geleneksel oyunlarımızı oynadık ve öğrettik. Velilerimiz de bu projeden elde ettikleri verimi bizimle paylaştı. Öğrencilerimiz evden getirdikleri ve okulda bulunan doğal malzemelerle oyun kurmaya, bu malzemelerle kendi oyuncaklarını yapmaya başladı. Mesela bir öğrencim kutulardan ve şişe kapaklarından kendi aracını tasarladı. Başka bir öğrencim tuvalet kağıdı rulolarından kendine dürbün tasarladı. Bu, benim en çok dikkatimi çeken ve hoşuma gidenlerdi."

- Farklı illerdeki öğretmenlere de ilham oldu

Ana sınıfı öğretmeni Hatice Yıldırım ise başlattıkları projeye farklı illerden 8 öğretmen arkadaşlarının da katıldığını, bu öğretmenlerin de projeyi kendi okullarında uyguladıklarını söyledi.

Çocukların oyuncak dışında farklı materyaller ile zaman geçirmelerinin önemine işaret eden Yıldırım, "Amacımız bu materyalleri farklı amaçlarla kullanmak, yaratıcılıklarını geliştirmek ve böylece oyuncağa muhtaç olmadan oyun kurabilmelerini sağlamak. Başarılı da olduk. Bir aydır uyguluyoruz projemizi ve gerçekten oyuncaklarla geçirdikleri vakitten daha fazla vakit geçiriyorlar." diye konuştu.

Yıldırım, hedeflerinin projeyi ilerleyen yıllarda daha fazla kişiye ulaştırmak olduğunu söyledi.

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