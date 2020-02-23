Miniklere ağız bakımı

Seyhan Belediyesine bağlı kreş ve devlete ait ana sınıflarındaki çocuklar ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi kontrolden geçirildi.

Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı diş hekimi ve personelleri, bir program dahilinde belediyeye bağlı kreşlerde eğitim alan çocukların ağız ve diş bakımını yaptı.

Oyunlar eşliğinde ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilen çocukların, ayrı setlerle ağız, diş ve diş eti kontrolleri yapıldı. Tespit edilen çürük veya sorunlar not edilerek ailelere bilgilendirme kartı olarak yollandı. Çocukların oyun oynar gibi aldıkları küçük bilgiler ve ağız, diş ve diş eti kontrolleri belediyeye ait tüm kreşlerde tamamlanacak. Ortalama 4-6 yaş grubuna yönelik sürdürülen bilgilendirme ve kontroller öğretmenler ve Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri kontrolünde gerçekleştirildi.

Diş hekimi ve personeli, devlete bağlı olan ana sınıflarındaki çocuklara da ağız sağlığı, diş ve diş eti taraması yaptı.

Seyhan Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne getirilen Necatibey Anaokulu öğrencileri de oyun alanında ağız ve diş sağlığının önemi anlatılarak bilgilendirildi. Düzenli olarak diş hekimine gitme alışkanlığının kazandırılmasının da amaçlandığı çalışmada, miniklere ağız ve diş sağlığına erken yaşta önem verilmesiyle genel sağlıklarını koruyabilecekleri, yetişkin dönemlerinde kronik hastalıklara yakalanmalarının daha az olacağı bilgisini aktarıldı.

Neşe içinde geçen diş ve diş eti taramalarında çocuklara doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Tarama sonunda çocuklara dış fırçası hediye edildi.

