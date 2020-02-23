YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Miniklere ağız bakımı

Miniklere ağız bakımı

ADANA HABERLERİ  | 23.02.2020 10:08 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesine bağlı kreş ve devlete ait ana sınıflarındaki çocuklar ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi kontrolden geçirildi.Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı diş hekimi ve personelleri, bir program dahilinde belediyeye bağlı kreşlerde eğitim alan çocukların ağız ve diş bakımını yaptı.Oyunlar eşliğinde ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilen çocukların, ayrı setlerle ağız, diş ve diş eti kontrolleri yapıldı.

Seyhan Belediyesine bağlı kreş ve devlete ait ana sınıflarındaki çocuklar ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi kontrolden geçirildi.
Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı diş hekimi ve personelleri, bir program dahilinde belediyeye bağlı kreşlerde eğitim alan çocukların ağız ve diş bakımını yaptı.
Oyunlar eşliğinde ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilen çocukların, ayrı setlerle ağız, diş ve diş eti kontrolleri yapıldı. Tespit edilen çürük veya sorunlar not edilerek ailelere bilgilendirme kartı olarak yollandı. Çocukların oyun oynar gibi aldıkları küçük bilgiler ve ağız, diş ve diş eti kontrolleri belediyeye ait tüm kreşlerde tamamlanacak. Ortalama 4-6 yaş grubuna yönelik sürdürülen bilgilendirme ve kontroller öğretmenler ve Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri kontrolünde gerçekleştirildi.
Diş hekimi ve personeli, devlete bağlı olan ana sınıflarındaki çocuklara da ağız sağlığı, diş ve diş eti taraması yaptı.
Seyhan Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne getirilen Necatibey Anaokulu öğrencileri de oyun alanında ağız ve diş sağlığının önemi anlatılarak bilgilendirildi. Düzenli olarak diş hekimine gitme alışkanlığının kazandırılmasının da amaçlandığı çalışmada, miniklere ağız ve diş sağlığına erken yaşta önem verilmesiyle genel sağlıklarını koruyabilecekleri, yetişkin dönemlerinde kronik hastalıklara yakalanmalarının daha az olacağı bilgisini aktarıldı.
Neşe içinde geçen diş ve diş eti taramalarında çocuklara doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Tarama sonunda çocuklara dış fırçası hediye edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar varİran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar var
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor

Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor

Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı

Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı

Adana Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
12:57
İkindi
16:03
Akşam
18:33
Yatsı
19:47

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Akgün Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Adana'da polisler ev ziyaretleri yaparak "telefonla dolandırıcılık" uyarısında bulundu

Adana'da polisler ev ziyaretleri yaparak "telefonla dolandırıcılık" uyarısında bulundu

Başkan Doğan çiftçileri dona karşı uyardı

Başkan Doğan çiftçileri dona karşı uyardı

Balak Grubu, 200 Kişinin İstihdam Edileceği Fabrika Kuruyor

Balak Grubu, 200 Kişinin İstihdam Edileceği Fabrika Kuruyor

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.