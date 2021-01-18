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Miniklerin karne hediyeleri Flo'da

18.01.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Miniklerin karne hediyeleri Flo'da

İSTANBUL (AA) - Çocuklarının başarısını ödüllendirmek ve sevindirmek isteyen ebeveynler için Flo'da karne hediyesi olabilecek birçok seçenek bulunuyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, birbirinden eğlenceli ve özgün modellerle Flo Çocuk Koleksiyonu, küçüklerin adımlarına konfor, yarıyıl tatiline renk katacak imkanlar sunuyor.

Çocukların enerjilerine rengarenk ve sevimli modellerle eşlik eden Flo, yarıyıl tatilinde de minikleri unutmadı. Renk ve model yelpazesi oldukça geniş ürünlerle çocuklarına karne sürprizi yapmak isteyen ebeveynlere çok sayıda alternatif sunuluyor. Çocuk koleksiyonunda yer alan botlar, bağcık ve cırt cırt gibi detaylarla dikkati çekiyor. Siyah, pembe, beyaz, lacivert renklerinin ön planda olduğu Flo'nun çocuk koleksiyonundaki outdoor spor ayakkabılar ve botlar soğuk kış aylarında sıcak bir koruma sağlıyor.

Spor aktivitelerini daha keyifli hale getirecek çocuk ayakkabı seçenekleri, konforlu iç dizaynı ve sevimli görüntüsüyle ön planda olurken, spor ayakkabı rahatlığındaki çocuk bot modelleri, farklı tasarımları ve havalı modelleriyle öne çıkıyor. Ayrıca çocukların seveceği tasarımlarda üretilen panduf modelleri, ayakları sıcak tutarken kaymaz tabanı sayesinde konfor da sağlıyor.

Kinetix, Lumberjack, Polaris, Butigo, Dockers By Gerli ve Mercedes gibi kendi kategorisindeki lider markaların yanında pek çok global markanın en yeni ve cazip fiyatlı ayakkabı modelleri Flo mağazalarında ve "www.flo.com.tr" adresinde yer alıyor.

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