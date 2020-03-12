YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Miniklerin okuma bayramı heyecanı

Miniklerin okuma bayramı heyecanı

BİLECİK HABERLERİ  | 12.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

Bilecik’te eğitim veren bir okulun 1’inci sınıf öğrencilerinin okuma bayramı heyecanı yaşarken, minikler şiirleri hem Türkçe hem de İngilizce okudu.Özel Sınav Koleji "Side to side" eğitim sistemiyle 1’inci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni dersleri beraber işliyor ve öğrenciler dil öğrenimine tüm akranlarından birçok adım önde başlıyor.

Bilecik’te eğitim veren bir okulun 1’inci sınıf öğrencilerinin okuma bayramı heyecanı yaşarken, minikler şiirleri hem Türkçe hem de İngilizce okudu.
Özel Sınav Koleji "Side to side" eğitim sistemiyle 1’inci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni dersleri beraber işliyor ve öğrenciler dil öğrenimine tüm akranlarından birçok adım önde başlıyor. Bu sayede öğrencileri Türkçe okuma yazma öğrenirken eş zamanlı olarak İngilizce okumaya da başlıyorlar. Okuma Bayramı gösterisinde de Türkçe-İngilizce sunum yapan minikler aynı zamanda yabancı dil diyaloglarla dolu bir mini tiyatro gösterisi de sundular.
Okul Kurucu Müdürü Ahmet Kolağası, yabancı dil eğitiminin yanı sıra, jimnastik, akıl oyunları, robotik kodlama ve piyano eğitimi de verdiklerini belirterek, çocukların akademik anlamda da dolu, dolu bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Afşin’de "Bilgi Evi" açıldı

Afşin’de "Bilgi Evi" açıldı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Lüleburgaz’da korona virüs önlemi

Lüleburgaz’da korona virüs önlemi

Bilecik Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
13:15
İkindi
16:33
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Bilecik Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Bu ilçede internet bedava

Bu ilçede internet bedava

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.