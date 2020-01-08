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  4. Minimal İnvaziv Cerrahisinde bölgede bir ilk

Minimal İnvaziv Cerrahisinde bölgede bir ilk

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde bölgede ilk kez uygulanan “minimal invaziv” cerrahisi ile kalbin tüm damarlarına kapalı bypass ameliyatı yapıldı.SANKO Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Prof.

Minimal İnvaziv Cerrahisinde bölgede bir ilk

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde bölgede ilk kez uygulanan “minimal invaziv” cerrahisi ile kalbin tüm damarlarına kapalı bypass ameliyatı yapıldı.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Gökhan Gökaslan ve Doç. Dr. Erkan Kaya, kapak ameliyatlarının yanı sıra, sol meme altından küçük kesi ile koroner arter bypass ameliyatlarını da yapmaya başladı.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Gökaslan, kalp hastalıklarının tedavisine yönelik yapılan cerrahilerde öncelikli amacın hastanın hayatını kurtarmak olduğu için, cerrahinin kozmetik sonuçları ve yara iyileşme sürecinin genellikle ikinci planda kaldığını söyledi.
Prof. Dr. Gökaslan, iman tahtası (göğüs kafesi ön tarafındaki kemik) kesilerek yapılan kalp ameliyatlarında büyük bir yara izinin kalması, kemiğin iyileşme süresinin uzun olması, bu süre içinde kemiğin oynamaması için hastanın sırt üstü yatma zorunluluğu, kemik oynadığı zaman yeniden cerrahi müdahale gerekmesi, enfeksiyon gelişme ihtimali, günlük hayata ve özellikle iş hayatına dönmenin uzun zaman alması gibi olumsuzlukların hastaların kalp ameliyatlarından korkmasına neden olduğunu kaydetti.
Çok sayıda hastanın bu nedenle ameliyat olmaktan kaçındığını ve bunun sonucunda hayatını kaybettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Gökaslan, gelişen teknoloji sayesinde kapalı veya küçük kesi tekniği ile yapılan kalp cerrahisinin gün geçtikçe yaygınlaştığına dikkat çekti.
“Bu teknikle yapılan işlem sonucu kesi (6 - 8 cm) küçük olduğundan ve herhangi bir kemik kesilmediğinden dolayı iyileşme süreci de aynı oranda hızlı olmaktadır” diyen Prof. Dr. Gökaslan, “Ameliyat sonrasında hastanın yan yatması, kollarını kullanması, ağırlık kaldırması herhangi bir sorun oluşturmamakla birlikte normal yaşama ve iş hayatına dönmesi çok hızlı olmaktadır. Bu yöntemin hasta tarafından tercih edilmesindeki bir diğer etken ise görsel olarak rahatsız edici bir ameliyat izinin kalmıyor olmasıdır” dedi.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi de olan Doç. Dr. Erkan Kaya da kapak ameliyatları için sağ meme altından, koroner arter bypas cerrahisi için sol meme altından kesi yapıldığını belirtti.
Doç. Dr. Kaya, “Bu cerrahinin uygulanması normal büyük kesiye göre cerrahın görüş alanını azalttığı için operasyon sırasında laparoskopik görüntüleme yöntemleri de kullanılmaktadır. Bu nedenle kapalı veya küçük kesi ile kalp operasyonunun bu konuda deneyimli kalp cerrahları tarafından uygulanması gerekmektedir” uyarısını yaptı.
Prof. Dr. Gökaslan ve Doç. Dr. Kaya, kapalı veya küçük kesi kalp cerrahisi ameliyatlarının SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, hastalardan gelen yoğun talep sonrası uzman ve deneyimli ekibin katkılarıyla başarıyla uygulandığının altını çizdi.

Minimal İnvaziv Cerrahisinde bölgede bir ilk

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