YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Miniminikler turnuvasında şampiyon Çeliktepespor oldu

Miniminikler turnuvasında şampiyon Çeliktepespor oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.02.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Mini Minikler Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Çeliktepespor oldu.Sporcuhane Projesi kapsamında, 20-31 Ocak tarihleri arasında Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım katıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Mini Minikler Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Çeliktepespor oldu.
Sporcuhane Projesi kapsamında, 20-31 Ocak tarihleri arasında Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı organizasyonun final maçında Kağıthanespor’u tek golle geçen Çeliktepespor şampiyon oldu.
Turnuvayı ilk sırada tamamlayan takıma 10, ikinciye 7, üçüncü ve dördüncü takıma da 5, geri kalan tüm takımlara da 3’er adet futbol topu hediye edildi. Yanı sıra katılım sağlayan tüm takımlara da madalyaları verildi.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, dostane bir turnuvaya daha ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Sporcuhane Projesi’ne önem verdiklerini ifade eden Başkan Öztekin, "Proje kapsamında ilçemizdeki herkesi sporla tanıştıracağız. Futbol turnuvamız güzel bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyon Çeliktepespor’u tebrik ediyorum" dedi.
Turnuvaya İstanbul Bayburt SK, Yahya Kemal SK, Sadabad SK, Hamidiye SK, Ümit Spor Kulübü, Abidei Hürriyet SK, Kağıthane SK, Harmantepe SK, Aslantepe SK, Çeliktepe SK, Hürriyetgücü SK, Şirintepe SK, Günyamaç SK, Seyrantepe Of SK, Örnektepe SK, Çatal Zeytin Zümrüt SK katıldı.
Kağıthane’de bulunan futbol kulüpleri arasında düzenlenen turnuvanın amacı; U-11 ligi öncesi hem takımların lige hazırlanması hem de çocukların ara tatillerini sporla geçirmelerini sağlamak olarak belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarptı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarptı

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Zonguldak'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

Zonguldak'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:23
İkindi
16:06
Akşam
18:31
Yatsı
19:53

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.