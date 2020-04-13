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Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

NBA HABERLERİ  | 13.04.2020 22:48 | Son Güncelleme

Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Karl-Anthony Towns, annesinin koronavirüse yakalandığını ve komada olduğunu; "Hikayemi herkesin evde kalması umuduyla paylaşıyorum. Anneme yardım eden sağlık personeline teşekkür ederim. Hepiniz gerçek kahramanlarsınız" cümlesiyle açıklamıştı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
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