Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Karl-Anthony Towns, annesinin koronavirüse yakalandığını ve komada olduğunu; "Hikayemi herkesin evde kalması umuduyla paylaşıyorum. Anneme yardım eden sağlık personeline teşekkür ederim. Hepiniz gerçek kahramanlarsınız" cümlesiyle açıklamıştı.
Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
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