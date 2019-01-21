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Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns'ı 116-114 yendi

NBA HABERLERİ  | 21.01.2019 09:42 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, sahasında Phoenix Suns'ı 116-114 yendi.

Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns'ı 116-114 yendi

NBA'e 3 maçla devam edildi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Timberwolves, Suns'ı Derrick Rose'un son saniyede kaydettiği basketle 116-114 mağlup etmeyi başardı.

Sezonun 22. galibiyetini alan Timberwolves'ta Rose 31 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Art arda 4. olmak üzere 37. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta TJ Warren 21, Devin Booker ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı attı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 120-95

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 116-114

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 95-103

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Anahtar Kelimeler:
Minnesota Timberwolves Phoenix Suns NBA derrick rose

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