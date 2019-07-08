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Mino Raiola: Mattihjs De Ligt, Juventus'la anlaştı

İTALYA HABERLERİ  | 08.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Matthijs de Ligt'in menajeri Mino Raiola, Hollandalı futbolcunun Juventus ile anlaştığını ve transferin gerçekleşmesi için Ajax'ın kararının bekleneceğini ifade etti.

Mino Raiola: Mattihjs De Ligt, Juventus'la anlaştı

Matthijs de Ligt'in yeni adresi Juventus oldu. İtalyan devi Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Manchester United ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin peşinden koştuğu Matthijs de Ligt transferinde mutlu sona ulaşmak üzere...

Matthijs de Ligt'in menajerliğini yapan Mino Raiola, De Telegraaf'a verdiği demeçte futbolcunun Juventus'a 'evet' dediğini belirtti.

Transfer sürecini değerlendiren Raiola, ''Juventus ile Matthijs de Ligt arasında anlaşma sağlandı. Artık bundan sonrası Ajax'a kaldı'' dedi. Kulüplerin de anlaşmaya varması durumunda Matthijs de Ligt, Juventus forması giyecek.

Juventus, geçtiğimiz günlerde savunma hattını Sassuolo'dan milli futbolcumuz Merih Demiral ile zenginleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
juventus Mino Raiola Mattihjs De Ligt

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