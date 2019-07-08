Mino Raiola: Mattihjs De Ligt, Juventus'la anlaştı

Matthijs de Ligt'in yeni adresi Juventus oldu. İtalyan devi Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Manchester United ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin peşinden koştuğu Matthijs de Ligt transferinde mutlu sona ulaşmak üzere...
Matthijs de Ligt'in menajerliğini yapan Mino Raiola, De Telegraaf'a verdiği demeçte futbolcunun Juventus'a 'evet' dediğini belirtti.
Transfer sürecini değerlendiren Raiola, ''Juventus ile Matthijs de Ligt arasında anlaşma sağlandı. Artık bundan sonrası Ajax'a kaldı'' dedi. Kulüplerin de anlaşmaya varması durumunda Matthijs de Ligt, Juventus forması giyecek.
Juventus, geçtiğimiz günlerde savunma hattını Sassuolo'dan milli futbolcumuz Merih Demiral ile zenginleştirmişti.
Trabzon'dan bir transfer daha
Adanasporlular günü coşkuyla kutlandı
Madagaskar çeyrek finalde
Beşiktaş, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı ancak...
Hasan Şaş'tan Falcao, Aboubakar, Nainggolan ve Costa sözleri
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kadınlar Dünya Kupası'nın sahibi ABD oldu
Numan Çürüksu Giresunspor’da
F.Bahçeli futbolcular taraftarla buluştu
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım
Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti
Mehmet Topal'dan alkış alan hareket
''Leverkusen'de mutluyum''
Real Madrid'den Milan'a gitti
İtalyanlar, Gary Medel'in peşinde
Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu
UEFA'dan Trabzonspor kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum