Minyatür ve Katı süsleme sanatları Kocaeli’de yaşatılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde, minyatür ve katı sanatı öğreniliyor.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde, öğrenciler minyatür, katı’ gibi geleneksel Türk süsleme sanatlarını öğreniyor. Seka Kültür Alanında hizmet veren Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi, geleneksel sanatlarımızın öğretilerek nesilden nesile yaşaması için hizmet veriyor. Öğrenciler tarafından yapılan sanat eserleri gerek Kocaeli’de gerekse il dışında çeşitli sergilerde sergileniyor.

Deniz Gülsüm Sarıbay tarafından yetenek sınavıyla seçilen öğrencilere, minyatür ve katı’ gibi geleneksel Türk süsleme sanatları eğitimi veriliyor. Minyatür sanatına Ankara Üniversitesi’nde öğrenci olduğu dönemlerde İlber Ortaylı’nın teşviki ile başladığını belirten Deniz Gülsüm Sarıbay, “Prof. Dr. Süheyl Ünver’in öğrencisi olan Bediha Altunbaş ve Nusret Çolpan hocalarım oldu. 6 yıldır Seka Kültür Alanında öğrenci yetiştiriyorum. Eğitimimize çini desenleriyle başlıyoruz. 11. ve 14. yüzyıl Selçuklu minyatür eserleriyle eğitim sürdürüyoruz. 15. ve 18. yüzyılları arası Topkapı Saray çinilerinin minyatür çalışmalarını yapıyoruz. Kuran-ı Kerim kapaklarında yer alan şemsi desenleri yapıyoruz. Nakkaş Osman, Nevni gibi ustalarımızın eserlerini üretiyoruz. Çiçek boyama ve çiçek süsleme olarak da Katı’ eserler yapmaktayız. Her türlü tasviri Katı’ sanatında yapabiliyoruz” dedi.

Atölyede geleneksel sanatların öğretildiğine değinen Sarıbay, üç yıllık eğitimin ardından öğrencilerine icazet verdiğini belirterek, bu yıl yapılacak yılsonu sergilerinde çok özel eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkacaklarını dile getirdi.

