MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miray Daner güzelliğiyle beğeni topladı! Zayıflama sırrını söyledi

Miray Daner güzelliğiyle beğeni topladı! Zayıflama sırrını söyledi

21.09.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miray Daner rol aldığı internet dizisi “Saygı 2”nin yeni sezon galasına güzelliğiyle damga vurdu. Fit haliyle dikkat çeken Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili de konuştu.

Miray Daner güzelliğiyle beğeni topladı! Zayıflama sırrını söyledi

Miray Daner adeta günden güne eriyor. Son olarak Saygı 2'nin galasında ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Miray Daner zayıflığı hakkında konuştu.

Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan Miray Daner zayıflamasının sırrını da açıkladı. Daner "O zaman o şekilde mutluydum sonra sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladım" dedi.

0x0-1632208700046

Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da “Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı ve “Hayatımda kimse yok. Bu tarz soruları duymak beni çok üzüyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çektiBarbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çekti
PARTNERMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktıMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı
Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...
Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Saygı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk kez paylaşıldı! Harita tamamen değişti

İlk kez paylaşıldı! Harita tamamen değişti

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

'Ölüm üçgeni'ne dikkat! Beyninin içi iltihapla doldu

'Ölüm üçgeni'ne dikkat! Beyninin içi iltihapla doldu

Parkta sabahladılar! Sosyal medya onları konuşuyor

Parkta sabahladılar! Sosyal medya onları konuşuyor

Her bölgeye 12 milletvekili!

Her bölgeye 12 milletvekili!

Eczanelere gelmeye başladı! İşte fiyatı

Eczanelere gelmeye başladı! İşte fiyatı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.