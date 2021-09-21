Miray Daner güzelliğiyle beğeni topladı! Zayıflama sırrını söyledi

Miray Daner adeta günden güne eriyor. Son olarak Saygı 2'nin galasında ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Miray Daner zayıflığı hakkında konuştu.

Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan Miray Daner zayıflamasının sırrını da açıkladı. Daner "O zaman o şekilde mutluydum sonra sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladım" dedi.

Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da “Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı ve “Hayatımda kimse yok. Bu tarz soruları duymak beni çok üzüyor” dedi.

