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  4. Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin için fenomen isimden olay itiraf! "Aynı uğraşı göstermedim"

Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin için fenomen isimden olay itiraf! "Aynı uğraşı göstermedim"

20.03.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar estetikleriyle ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen Berika Demir, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorusunu yanıtladı. 'Oğulcan Engin' ile alakalı soruya "Aynı uğraşı göstermedim" diyen Demir itiraflarıyla şaşırttı.

Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin için fenomen isimden olay itiraf! "Aynı uğraşı göstermedim"

Berika Demir'den peş peşe itiraflar geldi. Önce Şükrü Özyıldız ile ilgili bomba itirafta bulunan fenomen, hemen ardından Oğulcan Engin ile alakalı çok konuşulacak itirafta bulundu.

"AYNI UĞRAŞI GÖSTERMEDİM"

Instagram'dan soru yanıtlayan Berika Demir, "Oğulcan Engin'e neden şans vermedin? Yakın çevresinden biliyorum çok yazmış size." sorusuna, "Karşı tarafın şuan bir ilişkisi var bu konu hakkında çok konuşmak, yorum yapmak doğru olmayacaktır ancak doğru evet yazmıştı kendisi. O zamanlar zor bir süreçten geçtiğim için kendisini tanımak adına aynı uğraşı göstermedim" yanıtını verdi.

Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin için fenomen isimden olay itiraf!

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüpoğlu ile ilişkisini sonlandırınca gönlünü Miray Daner'e kaptırmıştı.

Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin için fenomen isimden olay itiraf!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İTİRAFI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kendisine sorulan, "Hiç dmden bir ünlüye yazdığın oldu mu?" sorusuna yanıt veren Berika Demir hikayesine Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafını koydu ve, "Hep bana mı yazacaklar itiraf ediyorum. Of yaptım ya... Ama hayatta tahmin edemezsin bence" ifadelerini kullandı.

Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin için fenomen isimden olay itiraf!

Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin için fenomen isimden olay itiraf!


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Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin
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