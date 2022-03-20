Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin için fenomen isimden olay itiraf! "Aynı uğraşı göstermedim"

Berika Demir'den peş peşe itiraflar geldi. Önce Şükrü Özyıldız ile ilgili bomba itirafta bulunan fenomen, hemen ardından Oğulcan Engin ile alakalı çok konuşulacak itirafta bulundu.

"AYNI UĞRAŞI GÖSTERMEDİM"

Instagram'dan soru yanıtlayan Berika Demir, "Oğulcan Engin'e neden şans vermedin? Yakın çevresinden biliyorum çok yazmış size." sorusuna, "Karşı tarafın şuan bir ilişkisi var bu konu hakkında çok konuşmak, yorum yapmak doğru olmayacaktır ancak doğru evet yazmıştı kendisi. O zamanlar zor bir süreçten geçtiğim için kendisini tanımak adına aynı uğraşı göstermedim" yanıtını verdi.

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüpoğlu ile ilişkisini sonlandırınca gönlünü Miray Daner'e kaptırmıştı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İTİRAFI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kendisine sorulan, "Hiç dmden bir ünlüye yazdığın oldu mu?" sorusuna yanıt veren Berika Demir hikayesine Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafını koydu ve, "Hep bana mı yazacaklar itiraf ediyorum. Of yaptım ya... Ama hayatta tahmin edemezsin bence" ifadelerini kullandı.



