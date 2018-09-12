Mircea Lucescu, ağır bir yenilgi almadığı sürece A Milli Takım'ın başına kalacak!

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya mağlup olan Türkiye, İsveç'te muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibiyete ulaşan A Milli Takım'da teknik direktör Mircea Lucescu derin bir nefes aldı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Rusya'nın ardından İsveç'e kaybetse dahi Lucescu'nun görevine son vermeyecekti. Demirören ve TFF'deki yöneticilerin Uluslar Ligi başlamadan önce Mayıs ayına kadar Lucescu ile devam etme kararı aldığı ortaya çıktı.

PLANLAMA SEZON SONUNDA

Rusya ve İsveç'ten ağır yenilgiler almadıkça Rumen teknik adam görevinin başında kalacaktı. İsveç deplasmanındaki 3-2'lik galibiyet de Lucescu'ya fazlasıyla kredi kazandırdı.

Mayıs 2019'da seçime gidecek TFF'de başkan Yıldırım Demirören A Milli Takım'la ilgili gelecek planlarını sezon sonuna bıraktı. Yeni seçilecek TFF yönetiminin tazminatı 2.5 milyon Euro olan Lucescu'nun geleceğine karar vereceği öğrenildi.

A Milli Takım, Ekim ve Kasım'da, Rusya ve İsveç ile oynanacak rövanş maçlarında kötü sonuçlar alırsa Mayıs ayında güven tazeleyecek olan başkan Yıldırım Demirören'in, yeni heyecan adına yeni bir teknik adamla yola çıkma ihtimali de bulunuyor.

(Sabah)

