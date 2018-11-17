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Mircea Lucescu: Burak gibi oyuncular kendi ekiplerinde oynasalar neden onları takıma almayalım

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 17.11.2018 23:26 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 1-0 yenildiğimiz İsveç maçı sonrası "Oyuncular kendi liglerinde kendi takımlarında oynamıyorlar. Burak gibi oyuncular kendi ekiplerinde oynasalar neden onları takıma almayalım" diye konuştu.

Mircea Lucescu: Burak gibi oyuncular kendi ekiplerinde oynasalar neden onları takıma almayalım

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam "Genç oyunculardan bir ekip kurmaya devam ediyoruz. Bir yere varacağız" dedi.

Lucescu "Gerçekten iyi oynadık. İlk yarıda şansa yapılmış değil, gerçekten yaratılan 3 gol pozisyonumuz var. İkinci yarıda gördük ki, kendi kulüplerinde oynamayan arkadaşlarımız tutunamadı. Hatalar yaptık ve rakip de bundan yararlandı. Genç oyunculardan bir ekip kurmaya devam ediyoruz. Bir yere varacağız. Gelişiyoruz. Çok kolay olmayan bir şey. Genç bir ekibi yeniden yaratmak, buraya getirmek... 30 yıllık tecrübe farkı olan bir ekibe karşı oynadık. Fziik gücünde tutunamadık. Çok kuvvetliydiler. Bu maçı bir ders olarak aldık. Oyuncularımızın artık kendi kulüplerinde ilk 11'de oynamaları lazım. Milli takıma geldiğinizde sadece 2 gününüz var. O da yeterli olmuyor. İlk yarı çok iyi oynadık. Beceremedik, şansımız da yaver gitmedi. Kalecileri günündeydi. Yediğimiz gol inanılmaz kötüydü. Çağlar'ın orta sahada 3 oyuncunun içine girip orada çalım atmaya çalışması provoke etti. O yüzden kontratak sonucu gol geldi. Emre Akbaba'ya ihtiyacımız var: Gol atmayı seven. Boş alana kaçan... Umuyorum Cenk, Çağlar kendi ekiplerinde oynayacak. Başka oyuncular bulmaya ve yetiştirmeye çalışacağız. Defansta Ertuğrul'u (Ersoy) oynatacağız. Bu sene şansla beraber Avrupa elemelerine hazır olan bir ekip olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ EKİPLERİNDE OYNASALAR..."
Avrupa elemeleri için neler düşündüğünün sorulması üzerine ise Rumen teknik adam, "Maç öncesi basın toplantısında da açıklamıştım. Umut Bulut dışında başka bir santrfor bulamadık. Milli Takım için büyük bir mücadele olması lazım. O pozisyon için mücadele etmeleri lazım. Oyuncular kendi liglerinde kendi takımlarında oynamıyorlar. Rekabetçi bir ekip olmalı. Burak gibi oyuncular kendi ekiplerinde oynasalar neden onları takıma almayalım. Kendi takımlarında oynayan oyunculardan oluşan bir ekip yaratmak istiyoruz. Bütün oyunculara Milli Takım kapısı açıktır. Onlara bağlı. Onların hazırlıklarına, kulüplerindeki oyun pozisyonlarına. Yeni bir ekip kurmak zorundaydım. Az oynuyorlardı ve çoğu zaman sakatlık problemleri vardı. İyi bir ekip kuracağıma inanmış vaziyetteyim" yanıtını verdi.

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