Mircea Lucescu'dan Avrupa Süper Ligi projesine sert tepki: Bu güzel oyunun ruhunu öldürür

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapması nedeniyle Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Rumen teknik adam, Avrupa Süper Ligi girişimine yönelik gelişmeleri, AA muhabirine değerlendirdi.

Mircea Lucescu, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında ciddi bir tartışmaya neden olan Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıktığını ifade ederek, ''Futbol, futbol olarak kalmalı. Yapılmak istenen proje, bu güzel oyunun ruhunu öldürür. Futbol bir mücadeledir, rekabettir. Burada güçlü takımların yanında küçük takımlar da olmalı. Diğer takımlar olacak ki heyecan yaşansın.'' diye konuştu.

"FUTBOL ELİTLER İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN"

Futbolun geçmişte İngiltere'de maden işçileri tarafından oynandığını hatırlatan 75 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, bu sporun ABD'li zengin yatırımcıların oyuncağı haline gelmesini istemediğini kaydetti.

''Futbol elit insanlar için değil herkes için olmalı '' diyen Lucescu, ''80 yaşındaki emekli bir adam da fabrikada çalışan işçi de üniversitede okuyan öğrenci de stada gidip maç izleyebilmeli. Futbol aristokratların, zenginlerin oyunu olamaz. ABD'liler bunu Super Bowl gibi şov oyunu sanıyorlar. Bunun adı futbol; Super Bowl değil. Futbolun ruhu tribünlerdeki o dar gelirli insanların içinde.'' değerlendirmesinde bulundu.