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Mircea Lucescu'dan Beşiktaş kampına ziyaret

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret etti. Lucescu'ya yardımcısı ve Beşiktaş'ın eski kaptanı Tayfur Havutçu da eşlik etti.

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş kampına ziyaret

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş'ın bugün yapılan antrenmanında ziyaretçisi vardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, siyah-beyazlıların antrenmanını takip etti. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'la şampiyonluğa ulaşan Rumen teknik adama, Beşiktaş'ın uzun yıllar kaptanlığını da yapan, Mircea Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havutçu da eşlik etti. Antrenmanın bitmesinin ardından milli futbolcular Mircea Lucescu'ya "Hoş geldin" derken, Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida da, Lucescu'nun yanına giden isimlerden birisi oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mircea Lucescu'ya sarıldıktan sonra bir süre sohbet etti. İki isim daha sonra Beşiktaş'ın kamp yaptığı otele giriş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
mircea lucescu Beşiktaş antalya Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şenol hoca dan dersler yakışır bu birlik beraberliktir işte, kimisi der çakaaaal taktik almay mı geldin e gelsin madem öyle diyorsun öyle olsun ama olsun öenmli olan o, bizim millet olarak ta en büyük eksiğimiz bu zaten başarıya giden yolda çakal kafasında tilki takılmak başarıyı köreltir
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