SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Mircea Lucescu'dan flaş Türkiye yanıtı! "70 milyon euroya..."

SON DAKİKA: Ay-Yıldızlı ekibimize 1-0 kaybederek Dünya Kupası'na gitme şansı kalmayan Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adamın "Romanya'da 200 bin euro'ya transfer yapılıyor. Türkiye'de 70 milyon euro'ya futbolcu alınıyor. İki ülke arasındaki fark bu." sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Burak Kavuncu

Dünya Kupası yolunda Millilerimize 1-0 kaybederek Dünya Kupası için Amerika'ya gidemeyecek olan Romanya'da teknik direktör Lucescu maçın ardından yorumlarda bulundu. Rumen teknik adamın Türkiye ile Romanya arasındaki farkları anlatırken kullandığı sözler gündeme oturdu.

"HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

Mircea Lucescu: "Çok dengeli bir maç oldu. Türk Milli takımını çok beğeniyorum. İyi bir hocaları da var. Ama bir saliselik bir hata belki de hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldırdı bize. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık."

"RUMEN FUTBOLUNDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?"

Mircea Lucescu: "Romanya'da, futbolda bazı hatalar yapıldı. O yüzden bu durumlara düştük. Türk futbolu iyi dönemden geçiyor. Çok iyi yatırımlar yapıldı. Gelen yabancılar, Türk futbolculara örnek oldu. Bundan Türk futbolu kazançlı çıktı. Ayrıca iki ülke arasındaki farkı söyleyeyim. Romanya'da 200 bin euro'ya transfer yapılıyor. Türkiye'de 70 milyon euro'ya futbolcu alınıyor. Fark bu."

"UMARIM ONLARA VERDİĞİM KATKIYI HATIRLARLAR..."

Bu takımı tabii ki ben inşa ettim. Sadece Hakan Çalhanoğlu değil Merih Demiral, Zeki Çelik ve Kaan Ayhan gibi oyuncular benim zamanımda gelmişti. Belki o dönem sonuçlar alamadım ama bu takım sonuçları almaya başladı. Romanya’da da bunu yapmaya çalışıyorum, gençleştirmeye çalışıyorum. Umarım Romanya da ileride bu sonuçları alır ve onlara verdiğim katkıyı hatırlarlar”

"ÇOK ANIM VAR LUCESCU'YLA..."

Vincenzo Montella: "Çok anım var Lucescu'yla. 35 yaşımda bu mesleğe başladım. İlk Avrupa maçımda Shakhtar'a karşı oynamıştım. Milan'da çalışırken Hakan'ı görmeye gelirdi, konuşurduk. Kendisine karşı çok sevgim ve saygım var. Dünyada üçüncü sırada kazandığı kupalarla. Onla görüşmek saygı ve sevgi dolu bir an oldu. Hakan da benim gibi onunla görüştü. İnsani açıdan çok iyi biri. Karakteri inanılmaz biridir. Onunla görüşmek güzeldi. Futbol, rekabet oyunu. Kazandığım için çok mutluyum."

Vincenzo Montella: "Stratejiyi belirlerken rakibi bu şekilde bekliyorduk. Futbolcularımıza sabırlı olmaları gerektiğini söylemiştik. Rakibimizin silahı kontrataklar. Sağ bekleri, orta sahaları topu kapınca direkt atağa kalkıyor. Futbolcularımız olgun bir maç oynadılar. Rakibi orada tuttuğumuzda, topu sabırlı şekilde çevirince istediğimizi elde ettik. İlk yarıda derine daha fazla koşu atabilirdik ama ikinci yarı bunu yaptık. İstediğimizi aldık. Futbolcularımla gurur duyuyorum."

Anahtar Kelimeler:
Romanya Türkiye Mircea Lucescu son dakika Dünya Kupası elemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.