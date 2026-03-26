Mircea Lucescu'dan flaş Türkiye yanıtı! "70 milyon euroya..."

Dünya Kupası yolunda Millilerimize 1-0 kaybederek Dünya Kupası için Amerika'ya gidemeyecek olan Romanya'da teknik direktör Lucescu maçın ardından yorumlarda bulundu. Rumen teknik adamın Türkiye ile Romanya arasındaki farkları anlatırken kullandığı sözler gündeme oturdu.

"HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

Mircea Lucescu: "Çok dengeli bir maç oldu. Türk Milli takımını çok beğeniyorum. İyi bir hocaları da var. Ama bir saliselik bir hata belki de hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldırdı bize. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık."

"RUMEN FUTBOLUNDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?"

Mircea Lucescu: "Romanya'da, futbolda bazı hatalar yapıldı. O yüzden bu durumlara düştük. Türk futbolu iyi dönemden geçiyor. Çok iyi yatırımlar yapıldı. Gelen yabancılar, Türk futbolculara örnek oldu. Bundan Türk futbolu kazançlı çıktı. Ayrıca iki ülke arasındaki farkı söyleyeyim. Romanya'da 200 bin euro'ya transfer yapılıyor. Türkiye'de 70 milyon euro'ya futbolcu alınıyor. Fark bu."

"UMARIM ONLARA VERDİĞİM KATKIYI HATIRLARLAR..."

Bu takımı tabii ki ben inşa ettim. Sadece Hakan Çalhanoğlu değil Merih Demiral, Zeki Çelik ve Kaan Ayhan gibi oyuncular benim zamanımda gelmişti. Belki o dönem sonuçlar alamadım ama bu takım sonuçları almaya başladı. Romanya’da da bunu yapmaya çalışıyorum, gençleştirmeye çalışıyorum. Umarım Romanya da ileride bu sonuçları alır ve onlara verdiğim katkıyı hatırlarlar”

"ÇOK ANIM VAR LUCESCU'YLA..."

Vincenzo Montella: "Çok anım var Lucescu'yla. 35 yaşımda bu mesleğe başladım. İlk Avrupa maçımda Shakhtar'a karşı oynamıştım. Milan'da çalışırken Hakan'ı görmeye gelirdi, konuşurduk. Kendisine karşı çok sevgim ve saygım var. Dünyada üçüncü sırada kazandığı kupalarla. Onla görüşmek saygı ve sevgi dolu bir an oldu. Hakan da benim gibi onunla görüştü. İnsani açıdan çok iyi biri. Karakteri inanılmaz biridir. Onunla görüşmek güzeldi. Futbol, rekabet oyunu. Kazandığım için çok mutluyum."

Vincenzo Montella: "Stratejiyi belirlerken rakibi bu şekilde bekliyorduk. Futbolcularımıza sabırlı olmaları gerektiğini söylemiştik. Rakibimizin silahı kontrataklar. Sağ bekleri, orta sahaları topu kapınca direkt atağa kalkıyor. Futbolcularımız olgun bir maç oynadılar. Rakibi orada tuttuğumuzda, topu sabırlı şekilde çevirince istediğimizi elde ettik. İlk yarıda derine daha fazla koşu atabilirdik ama ikinci yarı bunu yaptık. İstediğimizi aldık. Futbolcularımla gurur duyuyorum."