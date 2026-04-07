Mircea Lucescu'dan gelen haberler kötü! Hastaneden son dakika açıklaması geldi

Mircea Lucescu'dan gelen haberler kötü... Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada Mircea Lucescu'nun son durumu net bir şekilde açıklandı.

TOMOGROFİ ÇEKİLDİ

Hastaneden yapılan son açıklamada, "Mircea Lucescu, bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirildi. Hastayı tedavi eden doktorlar durumu ayrıntılı olarak incelemiş ve aileye bilgi vermiştir. Tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanmıştır; Lucescu, hastanedeki multidisipliner ekibin sıkı gözetimi altında kalacaktır." açıklaması yapıldı.

ÇOKLU FELÇ VE DAMAR TIKANIKLIĞI

Romanya basınında yer alan haberlerde, Lucescu'nun çoklu felç geçirip ciddi damar tıkanıklığı yaşadığı belirtildi.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Lucescu, Türkiye maçının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve taburcu edildikten sonra yeniden fenalaşarak tekrar hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alınmıştı.