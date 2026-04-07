Mircea Lucescu'dan gelen haberler kötü! Hastaneden son dakika açıklaması geldi

Bir süredir yoğun bakımda bulunan Mircea Lucescu'nun son durumu belli oldu. Tedavi gördüğü Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Mircea Lucescu'nın çoklu felç geçirdiği ve aynı zamanda birçok kalp damarının tıkanık olduğu ifade edildi.

Mircea Lucescu'dan gelen haberler kötü... Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada Mircea Lucescu'nun son durumu net bir şekilde açıklandı.

TOMOGROFİ ÇEKİLDİ

Hastaneden yapılan son açıklamada, "Mircea Lucescu, bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirildi. Hastayı tedavi eden doktorlar durumu ayrıntılı olarak incelemiş ve aileye bilgi vermiştir. Tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanmıştır; Lucescu, hastanedeki multidisipliner ekibin sıkı gözetimi altında kalacaktır." açıklaması yapıldı.

ÇOKLU FELÇ VE DAMAR TIKANIKLIĞI

Romanya basınında yer alan haberlerde, Lucescu'nun çoklu felç geçirip ciddi damar tıkanıklığı yaşadığı belirtildi.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Lucescu, Türkiye maçının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve taburcu edildikten sonra yeniden fenalaşarak tekrar hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sürpriziGalatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sürprizi
Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbeCristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

