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Mircea Lucescu'dan gönderme: Görelim bakalım

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 21.03.2019 07:51 | Son Güncelleme

Mircea Lucescu, France Football'ın yayınladığı en iyi teknik direktörler listesinde 41. sırada yer alması hakkında konuştu ve büyük takım hocalarına göndermede bulundu.

Mircea Lucescu'dan gönderme: Görelim bakalım

Teknik Direktör Mircea Lucescu, France Football'ın yayınladığı tarihin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörleri listesinde 41. sırada yer aldı. Rumen teknik adam bu konuyla ilgili Rumen basınında Telekom Sport'a konuştu.

Rumen teknik direktör Valery Lobanovsky'nin sıralamada 6. olmasına çok şaşırdığını söylerken genel anlamda teknik direktörlerin çalışma stilleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"ORTA DÜZEYLİ TAKIMLARDA DA GÖRMEK İSTERİM"

Dünya üzerinde iki tip teknik direktör vardır. Sürekli transfer isteyen ve genç oyuncularla çalışan hocalar. Aralarında büyük farklar var. Transfer isteyen hocalar genellikle büyük takımlar çalışır. Sürekli para harcayan teknik direktörlerin daha düşük bütçeli takımlada da neler yapabileceğini görmek isterim.

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