SPOR

Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.04.2019 20:37 | Son Güncelleme

Türkiye A Milli Takımı ile yollarını ayırdıktan sonra ismi Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu, Romanya'da flaş açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması

Tekrar futbolun içine dönmek istediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'den bir takımın teknik direktörü olabileceğini söyledi.

Mircea Lucescu yaptığı açıklamada ''Yazın bir takımın başına geçmek ve yapabildiğim kadar antrenman yapmak istiyorum. Türkiye olur, Doğu Avrupa olur bunu bilmiyorum. 20 yıl önceki arzum, aynı şekilde hala içimde duruyor'' sözlerini kullandı.

''RAZVAN BENİMLE GELMEYECEK!''
Oğlu Razvan Lucescu ile aynı takıma gideceği iddialarını da yanıtlayan Romanyalı teknik adam, ''Razvan, benimle birlikte bir takıma gitmeyecek. PAOK ile çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Orada tarih yazıyor. Bu haberler sadece söylentiden ibaret'' şeklinde konuştu.

Son olarak Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıran Lucescu, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
A Milli Takım'a flaş haberA Milli Takım'a flaş haber
Fransızlar'dan skandal 'Türkiye' hatası!Fransızlar'dan skandal 'Türkiye' hatası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mircea lucescu a milli takım

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Terim'in tazminatında karar!

Terim'in tazminatında karar!

Oğuzhan'ın yeni adresini açıkladılar!

Oğuzhan'ın yeni adresini açıkladılar!

Beşiktaş'tan Ertaç Özbir hamlesi

Beşiktaş'tan Ertaç Özbir hamlesi

G.Saray'ın istediği yıldız dünya devine gidiyor

G.Saray'ın istediği yıldız dünya devine gidiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Eskişehir'de Moldova'yı dağıttık!

Eskişehir'de Moldova'yı dağıttık!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması

Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması

A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi

A Milli Takım'a flaş haber

Fransa Futbol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalında Türk bayrağı hatası!

Fransızlar'dan skandal 'Türkiye' hatası!

Kaan Ayhan: Grupta öncelikli rakibimiz İzlanda

'Grupta öncelikli rakibimiz İzlanda'

Nihat Özdemir: Şenol Güneş ile yeni bir heyecan geldi

Özdemir: Güneş ile yeni bir heyecan geldi

Mert Günok: Tecrübeli ve genç oyuncuların daha iyi kaynaştığını gördük

Mert Günok'tan Milli Takım itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.