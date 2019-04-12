Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması

Tekrar futbolun içine dönmek istediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'den bir takımın teknik direktörü olabileceğini söyledi.
Mircea Lucescu yaptığı açıklamada ''Yazın bir takımın başına geçmek ve yapabildiğim kadar antrenman yapmak istiyorum. Türkiye olur, Doğu Avrupa olur bunu bilmiyorum. 20 yıl önceki arzum, aynı şekilde hala içimde duruyor'' sözlerini kullandı.
''RAZVAN BENİMLE GELMEYECEK!''
Oğlu Razvan Lucescu ile aynı takıma gideceği iddialarını da yanıtlayan Romanyalı teknik adam, ''Razvan, benimle birlikte bir takıma gitmeyecek. PAOK ile çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Orada tarih yazıyor. Bu haberler sadece söylentiden ibaret'' şeklinde konuştu.
Son olarak Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıran Lucescu, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.
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