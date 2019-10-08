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Mircea Lucescu Dinamo Moskova ile anlaşmak üzere

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.10.2019 07:58 | Son Güncelleme

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oluyor. Lucescu'nun menajeri Arkady Zaporozhanu, Dinamo Moskova'nın tecrübeli teknik adama teklif yaptığı ve Lucescu'nun da bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Mircea Lucescu Dinamo Moskova ile anlaşmak üzere

Son olarak A Milli Takımımızda görev alan Mircea Lucescu'nun menajeri Arkady Zaporozhanu, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile görüştüklerini söyledi.

Zaporozhanu, "Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini söyledi ve biz de ilgilendiğimizi söyledik. Kulüp ile ilk görüşmeleri yaptık. Lucescu, Rus futbolunda intikam istiyor ama iyi açıdan. Zenit'te olanlar olağandışıydı" ifadelerini kullandı.

"YAŞ İÇİN ENDİŞEYE GEREK YOK"

Tecrübeli hocanın teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyen menajer, "Lucescu'nun Dinamo Moskova'nın başına geçme ihtimali ile ilgili bir şey söyleyemem ancak teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyebilirim. Yaş konusunda endişeye gerek yok, Yuri Semin bunun sorun yaratmayacağını gösterdi. Lucescu çalışmak için gerekli enerjiye sahip" dedi.

Mircea Lucescu, A Milli Takımımızın başına geçmeden önce 2016 ile 2017 yılları arasında Zenit'in başında görev yaptı. Dinamo Moskova, Rusya Ligi'nde 12 hafta sonunda 10 puanla 15. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
mircea lucescu dinamo moskova

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