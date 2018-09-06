Mircea Lucescu: Geleceği düşünmemiz gerekiyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup mücadelesinde Rusya ile yarın oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesi hazırlanan maç kitapçığında açıklamaları yer alan Mircea Lucescu, "Türkiye Millî Takımı, Mart 2019'da başlayacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde UEFA'nın yeni turnuvası olan Uluslar Ligi'nde mücadele edecek. Bu organizasyon, yalnızca özel maçların sayısını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda milli takımlara 2020 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için alternatif bir yol sunuyor. Geçmişte Türkiye, kapasitelerini tümüyle kullanarak ulusal takıma hizmet eden harika bir oyuncu jenerasyonuna sahipti. Ancak bu oyuncular, yavaş yavaş kariyerlerinin sonuna yaklaşıyor. Bizim ise geleceği düşünmemiz gerekiyor. EURO 2020, 2022 Dünya Kupası ve hatta EURO 2024'ü hesaba katarak 3 aşamalı bir dönüşüm süreci planladık" dedi.

"ESAS HEDEFİMİZ, EURO 2020 ELEMELERİNE TAMAMEN OTURMUŞ BİR KADRO İLE BAŞLAMAK "

İlk etapta yeni bir oyuncu grubu oluşturacaklarını dile getiren Mircea Lucescu, "İkinci olarak bu grubun tümüyle bizim oyun felsefemizi anlamasını ve sahaya bunu yansıtmasını sağlayacağız. Son olarak da başarılı sonuçlar almak için çaba göstereceğiz. Esas hedefimiz, EURO 2020 elemelerine tamamen oturmuş bir kadro ile başlamak ve Uluslar Ligi de bu yolda bize yardımcı olacak. Çok sayıda farklı kulüpten oyuncuları Milli Takım'da bir araya getirdiğimizi; bu yüzden kadronun oturmasının ve oyuncuların sahada istediğimiz oyunu ortaya koymasının zaman alıcı bir süreç olduğunu vurgulamak isterim. Uluslar Ligi'nde aynı grupta yer aldığımız Rusya ve İsveç son Dünya Kupası'nda başarılı işlere imza attı. İki ekip de çeyrek finale kadar yükseldi. Her iki ekip de oyuncularımız için güçlü birer rakip olacaklardır. Uluslar Ligi'ndeki ilk maçımızı Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'ya karşı oynayacağız. Rusya, Dünya Kupası'nın ardından kadrosunda değişikliklere gitti ve birçok yeni ismi kadroya çağırdı. İsveç ise kadrosunu çok büyük oranda korudu. Uzun bir süredir milli maç heyecanı yaşamamış olan ve coşkusunu yıllardır gördüğüm Trabzonlu futbolseverlerin bu akşam Milli Takım'a itici güç olmalarını bekliyorum. Her yeni başlangıç yeni umutları da beraberinde getirir. Oyuncularımızın umudunu yükseltecek en önemli etken sizlerin vereceği kucaklayıcı destek olacaktır. Hepinize iyi seyirler!" diye konuştu.

