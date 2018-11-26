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Mircea Lucescu için sürpriz Romanya iddiası!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.11.2018 19:57 | Son Güncelleme

Mircea Lucescu için Romanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Rumen eski futbolcu Ciprian Marica, bir dönem beraber çalıştığı Lucescu'nun Romanya'ya dönebileceğini belirtti.

Mircea Lucescu için sürpriz Romanya iddiası!

Romanya basınına röportaj veren Marica, ''Bu şartlar altında Lucescu, kariyerini sonlandırabilir veya Romanya'ya geri dönebilir. Önceden Lucescu'nun Romanya'ya dönmesini zor buluyordum ama artık dönerse şaşırmam'' sözlerini kullandı.

''EMEKLİ OLMAYA HAKKI VAR''
Lucescu'nun Türkiye'de başarısız olduğunu belirten eski forvet, ''Türkiye'de yeni bir rekabet istedi ama malesef işler istediği gibi iyi gitmedi. Bu yaşta birisinin emekli olup, torunlarıyla vakit geçirme hakkı vardır. Ama tanıdığım Lucescu bunu yapmayacaktır'' dedi.

Ciprian Marica ile Lucescu, Shakhtar Donetsk'te beraber çalışmışlardı. Marica, bir dönem Süper Lig'de Atiker Konyaspor forması da giymişti. (Sporx)

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mircea lucescu ciprian marica a milli takım

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