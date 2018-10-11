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Mircea Lucescu: Soçi'ye kazanmaya gideceğiz

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 11.10.2018 23:27 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Avrupa'nın en genç ekiplerinden biri olduklarını belirterek, her maçtan diğerine daha güvenli oynadıklarını söyledi. Rumen hoca ayrıca Soçi'ye kazanmak için gideceklerini belirtti.

Mircea Lucescu: Soçi'ye kazanmaya gideceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya maçından önce Bosna Hersek ile çok önemli bir maç oynadıklarını belirten Lucescu, "Rusya maçından önce iyi bir maç oldu bizim için. Resmi bir maç oynayacağız 3 gün sonra, maçın temposundan memnunum. Bosna Hersek'in avantajı 5 yıldır aynı oyuncularla birlikte oynuyor. Birlikte oynayan bir ekip. Okay bugün çok iyiydi. Çağlar takımında süre alamıyor. Bu tip maçlar oyuncuların kendilerini göstermesi için iyi deneyimler. Gençler için sonuca bakmadan risk aldım diyebilirim. Ertuğrul, Berkay ve Mert için bugün çok mutluyum. Bu isimlerle Türk Milli Takımı'nın geleceğini inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GOL FIRSATLARINI DEĞERLENDİREMEDİK"
Gol organizasyonları olarak ellerine fırsatlar geçtiğini ancak bunları değerlendiremediklerini belirten Rumen teknik adam, "Elimize fırsat geçti ama bunları değerlendiremedik. 12 tane oyuncu değişti. Hakem maçı 2 dakika uzattı. Rakibi baskı altına almıştık. 4 dakika uzatabilirdi. Oyuncularım kısa sürede hazırlanmalarına rağmen uluslararası seviyede bir maç çıkardıkları için çok memnunum" dedi.

"Taraftarın Trabzon'da ve Rize'de oynanan maçlarda temposunu nasıl buldunuz?" sorusuna ise Lucescu, "Ambiyans için laf etmek gerekirse çok iyiydi. Çok iyi desteklediler. Trabzon'da oynanan maç böyle değildi. Konfetiler bizi biraz engelledi. İki şehirde oynadığımız maçta güzeldi. Rize halkını tebrik ediyorum" diye cevap verdi.

"SOÇİ'YE KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ"
Rusya ile oynayacakları maç öncesi, Bosna Hersek ile oynadıkları maçın kendilerine çok önemli yardımı olduğunu belirterek, "Gücümüzü bilerek gidiyoruz oraya. İlk maçta iyi oynadık. Oyununda hakimiydik. Ne Yazık ki gol atamadık. Cengiz ve Hakan'dan gol atmalarını bekliyorum. Serdar Aziz'den gol atmasını beklemiyorum. O geride oynuyor. Önde kim oynarsa oynasın onlardan öldürücü vuruşları bekliyorum. Mental olarak Cenk'in hazır olması gerekir. Bugün kaçırdığı gol, kaçırmadığı gollerden biriydi. Biz Soçi'ye kazanmak için gidiyoruz. Ben ekibimden mutluyum. Her maçtan diğerine daha güvenli oynuyoruz. Avrupa'nın en genç ekiplerinden biriyiz ama her maç üzerine koyarak devam ediyoruz" sözlerini sarf etti.


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Anahtar Kelimeler:
mircea lucescu Türkiye - Bosna Hersek

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