Mircea Lucescu: Soçi'ye kazanmaya gideceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya maçından önce Bosna Hersek ile çok önemli bir maç oynadıklarını belirten Lucescu, "Rusya maçından önce iyi bir maç oldu bizim için. Resmi bir maç oynayacağız 3 gün sonra, maçın temposundan memnunum. Bosna Hersek'in avantajı 5 yıldır aynı oyuncularla birlikte oynuyor. Birlikte oynayan bir ekip. Okay bugün çok iyiydi. Çağlar takımında süre alamıyor. Bu tip maçlar oyuncuların kendilerini göstermesi için iyi deneyimler. Gençler için sonuca bakmadan risk aldım diyebilirim. Ertuğrul, Berkay ve Mert için bugün çok mutluyum. Bu isimlerle Türk Milli Takımı'nın geleceğini inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GOL FIRSATLARINI DEĞERLENDİREMEDİK"

Gol organizasyonları olarak ellerine fırsatlar geçtiğini ancak bunları değerlendiremediklerini belirten Rumen teknik adam, "Elimize fırsat geçti ama bunları değerlendiremedik. 12 tane oyuncu değişti. Hakem maçı 2 dakika uzattı. Rakibi baskı altına almıştık. 4 dakika uzatabilirdi. Oyuncularım kısa sürede hazırlanmalarına rağmen uluslararası seviyede bir maç çıkardıkları için çok memnunum" dedi.