Misafirleriniz ve çocuklarınız buna bayılacak! Hem leziz hem basit kıyır kıyır kahveli kurabiye tarifi

Günün hemen her saati sıcak ya da soğuk olarak tüketmeyi sevdiğimiz kahve ile yapılan yeni bir tat olan kahveli kurabiye, lezzet avcılarının yeni gözdesi diyebiliriz. Gün sofralarından beş çayına, kahvaltıdan akşam atıştırmalıklarına kadar her zaman severek tüketebileceğiniz, kokusuyla sizi ve ailenizi mest edecek bu lezzet harikası kurabiye için tarifimize geçelim. İçerisinde yer alan nişastası ile ağızda dağılan kahveli kurabiyeyi tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz, bizden söylemesi!

KAHVELİ KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı

1 çay bardağı buğday ya da mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un (yumurta büyüklüğüne göre artırılıp, azaltılabilir.)

1 çay bardağı ceviz içi

1 çay bardağı damla çikolata

1 çorba kaşığı Türk kahvesi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

HAZIRLANIŞI