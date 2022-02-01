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Misafirleriniz ve çocuklarınız buna bayılacak! Hem leziz hem basit kıyır kıyır kahveli kurabiye tarifi

01.02.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay saatlerinin vazgeçilmezi kurabiyelere değişik bir soluk getiriyor, hamurunda kahve kullanıyoruz. Pişerken mutfağınızda harika kokular bırakacak, yerken adeta bir şenlik havası yaratacak kahveli kurabiyeler son zamanların en trend lezzetleri arasında! Türk kahvesine farklı bir kullanım alanı yaratan, ceviz ve çikolatasıyla çok leziz olan bu tarif için hamur yoğuruyoruz...

Misafirleriniz ve çocuklarınız buna bayılacak! Hem leziz hem basit kıyır kıyır kahveli kurabiye tarifi

Günün hemen her saati sıcak ya da soğuk olarak tüketmeyi sevdiğimiz kahve ile yapılan yeni bir tat olan kahveli kurabiye, lezzet avcılarının yeni gözdesi diyebiliriz. Gün sofralarından beş çayına, kahvaltıdan akşam atıştırmalıklarına kadar her zaman severek tüketebileceğiniz, kokusuyla sizi ve ailenizi mest edecek bu lezzet harikası kurabiye için tarifimize geçelim. İçerisinde yer alan nişastası ile ağızda dağılan kahveli kurabiyeyi tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz, bizden söylemesi!

KAHVELİ KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı

  • 1 çay bardağı buğday ya da mısır nişastası

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 2 su bardağı un (yumurta büyüklüğüne göre artırılıp, azaltılabilir.)

  • 1 çay bardağı ceviz içi

  • 1 çay bardağı damla çikolata

  • 1 çorba kaşığı Türk kahvesi

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak bir karıştırma kasesinin içerisine iki yumurta kırın.

  • Yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyin ve yüksek devirde çalışan mikserle birlikte iyice çırpın. Yumurta ve şekerin köpüksü bir kıvam almasını sağlayın.

  • Yumurta ve şeker karışımının üzerine bir bardak yağı ekleyin. Mikserin düşük hızıyla çırpmaya devam edin.

  • Ardından 1 çay bardağı mısır ya da buğday nişastası, 1 çorba kaşığı Türk kahvesini ekleyin.

  • Mikser kullanmadan spatula yardımı ile ince dokulu bir karışım elde etmeye çalışın.

  • Bir eleme aleti kullanarak 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu karışım içerisine ilave edin.

  • Hamuru spatula ile toparladıktan sonra elle yoğurmaya geçin.

  • Çok yumuşak olmayan ve ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde içerisine ceviz ve damla çikolata ekleyin.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde kurabiye topları elde edin.

  • Fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye kurabiyeleri aralıklı bir şekilde dizin.

  • 180 derecede önceden çalıştırdığınız fırına tepsiyi sürün, arada kontrol ederek 30 dakika pişirin.

  • Kurabiyelerin kabarıp piştiğini düşündüğünüzde fırını söndürün.
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