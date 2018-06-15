SPOR

Mısır 0 - 1 Uruguay (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nda Uruguay ölüp ölüp dirildiği mücadelede Mısır karşısında 3 puanı son dakikalarda attığı golle aldı. İstediği oyunu bir türlü sergileyemeyen ve birçok pozisyondan yararlanamayan Uruguay, Jimenez'in 89. dakikada kaydettiği golle Mısır'ı 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

Mısır 0 - 1 Uruguay (Maç özeti)

Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Kasımpaşalı Trezeguet'nin formasını giydiği Mısır ile Galatasaraylı Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay karşı karşıya geldi.

Ekaterinburg Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Jose Gimenez, kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak Uruguay'a galibiyeti getirdi.

Öte yandan Galatasaraylı kaleci Muslera, hatasız bir performans sergilerken, Kasımpaşalı Trezeguet ise gol yollarında etkisiz kaldı.

Yedek kulübesinde başlayan Liverpool'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah ise forma şansı bulamadı.

A Grubu'nda ilk maçların ardından 3 puanlı takımlardan Rusya liderliğini sürdürürken, Uruguay ise ikinci sırada yer aldı. Puansız takımlardan Mısır üçüncü, Suudi Arabistan ise son sırada bulunuyor.

Stat: Yekaterinburg
Hakemler: Bjorn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)
Mısır: El-Shenawy, Fathi, Gabr, Hegazi, Abdelshafy, Warda (Dk. 82 Sobhi), Hamed (Dk. 50 Morsy), Elneny, Trezeguet, Said, Mohsen (Dk. 63 Kahraba)
Uruguay: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Nandez (Dk. 58 Sanchez), Vecino (Dk. 87 Torreia), Bentancur, De Arrascaeta (Dk. 59 Rodriguez), Suarez, Cavani
Gol: Dk. 90 Gimenez (Uruguay)
Sarı kart: Dk. 90+6 Hegazy (Mısır)

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
TRT 1 canlı yayın akışı 15 Haziran: 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç, saat kaçta?TRT 1 canlı yayın akışı 15 Haziran: 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç, saat kaçta?
Rusya 5 - 0 Suudi Arabistan (Maç özeti)Rusya 5 - 0 Suudi Arabistan (Maç özeti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uruguay mısır dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Fenerbahçe'nin Javier Pastore ile ilgilendiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin Javier Pastore ile ilgilendiği iddia edildi

Celta Vigo Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı

Celta Vigo Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı

Lebron James ve Beyonce aşk yaşıyor iddiası!

Lebron James ve Beyonce aşk yaşıyor iddiası!

Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!

Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 3 yorum
muhammet salah olsaydi misir kazanırdı son vurus olmayinca kaybediyorsun.yazik oldu
Mısır;gerçekten çok şanssızdı..Sisi yada Kardeşler oynasaydı bu denli şanssız olacaklarını sanmıyorum:))bu maçta belki değil ama dünkü maçta sonucu;oyuna yedekten giren oyuncular belirledi.Demek ki yedek oynayanlar da,AKIL oyununun görünmeyen savaşçıları!?önce bir 11'e bakıyoruz diper takıma daha çok şans veriyoruz ama bilmediğimiz bilinmeyen biri,yedekten girip maçı,daha önce bilinmeyen bir zafer gibi,döndürüyor!90 dünya kupası'ndaki Golden sonra göbek dansı yapan Kamerunlu Roger Milla ve Arjantin'i finale taşıyan Goykoçea ile Hırvatlar'ı yıkan Semih Şentürk geldi aklıma birden ;)
HEEEEYYYTTTTT!ARSLANIM MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ BU MAÇTA...BİRAZDAN ÜLKEMİZ ADINA İKİ ARSLAN DAHA BOY GÖSTERECEK:FAS-İRAN MAÇININ HAKEMİ CÜCÜ ÇAKIR VE FAS'TAN YUNUS BELHANDAAAAAA...
Diğer Haberler
Mısır 0 - 1 Uruguay (Maç özeti)

Mısır 0 - 1 Uruguay (Maç özeti)

TRT 1 canlı yayın akışı 15 Haziran: 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç, saat kaçta?

TRT 1 canlı yayın akışı 15 Haziran: 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç, saat kaçta?

Rusya 5 - 0 Suudi Arabistan (Maç özeti)

Rusya 5 - 0 Suudi Arabistan (Maç özeti)

Erdoğan Arıkan'ın yaptığı yoruma sosyal medyada tepki yağdı!

Erdoğan Arıkan'ın yaptığı yoruma sosyal medyada tepki yağdı!

Rusya - Suudi Arabistan maçında sakatlanan Dzagoev oyuna devam edemedi!

Rusya - Suudi Arabistan maçında sakatlanan Dzagoev oyuna devam edemedi!

2018 Dünya Kupası'na muhteşem açılış!

2018 Dünya Kupası'na muhteşem açılış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.