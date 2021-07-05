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Mısır basını yazdı; "Galatasaray Karim Hafez ile görüştü"

05.07.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sol beke takviye yapacak olan Galatasaray'ın, Malatyaspor'da geçen sezon 9 asist yapan Mısırlı Karim Hafez ile görüştüğü kaydedildi.

Mısır basını yazdı; "Galatasaray Karim Hafez ile görüştü"

Sol bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın, gözünü yurt içine çevirdiği belirtildi. Mısır basınından "Mercatoday"in haberine göre sarı-kırmızılılar, Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez ile temasa geçti.

Mustafa Muhammed ile yakın arkadaşlığı bulunan Karim'in, kulüpler anlaşırsa Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın dışında Süper Lig'den 2 kulübün daha ilgisi olduğu da belirtildi.

ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Karim Hafez, Süper Lig'de geçen sezon 33 maçta 9 asist yaptı ve en çok gol pası veren 6 oyuncudan birisi oldu. 2018'den bu yana Türkiye'de olan 1,75'lik oyuncunun Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o galatasaray forması için sevmiyor :)) para için seviyor :))
parayı sevmeyen mi var boş edebiyat yapma :))

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