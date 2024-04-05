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Mısır Çarşısı’nda Ramazan Bayramı öncesi denetim

İHA İHA
05.04.2024 13:35
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Ramazan Bayramı öncesinde Eminönü’nde bulunan Mısır Çarşısında, fiyat ve ürünlerin etiketlerinin olup olmadığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, “Fahiş fiyat denetiminde öncelikli olarak ürünlerin satış fiyatını tespit ediyoruz, alış fiyatlarını tespit ediyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi Eminönü’nde Mısır Çarşısı’nda denetim gerçekleştirdi. İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve denetim ekibi, fiyatlara, etiketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

“FAHİŞ FİYAT DENETİMİNDE ÖNCELİKLİ OLARAK ÜRÜNLERİN SATIŞ FİYATINI TESPİT EDİYORUZ, ALIŞ FİYATLARINI TESPİT EDİYORUZ”

Gazetecilere açıklama yapan İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, “Ülkemizin ve İstanbul’umuzun en eski kapalı çarşılarından biri olan Mısır Çarşısında Ramazan Bayramı öncesi denetim yapacağız. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak ilimizde ve 18 ilde 130 personel ile denetim yapıyoruz. 6585 sayılı perakende ticareti düzenlememiz hakkındaki kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hakkında hem fiyatları kontrol edeceğiz, hem fahiş fiyatları hem de etiketlere bakacağız. Fahiş fiyat denetiminde öncelikli olarak ürünlerin satış fiyatını tespit ediyoruz, alış fiyatlarını tespit ediyoruz. Burada akil olmayan bir durum tespit ettiğimiz durumda biz firmaya, ürünün faturalarını bize gönderin diye talepte bulunuyoruz” dedi.

“BİZ DENETİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Denetimlerin devam edeceğini söyleyen İl Müdürü Menteşe, “Bunlar geldiğinde bir anormallik hissettiğimizde haksız fiyatı değerlendirme kurulu var. Bunları oraya gönderiyoruz. Fiyat etiketi açısından önce etiket olup olmadığına bakıyoruz. Etiket varsa etiketin özelliklerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakıyoruz. Özellikle son zamanlarda indirimli satış dediğimiz ürünlerde mutlaka etiketin üzerinde indirimden önceki fiyatın yazılı olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın ve tüketicilerimizin buna dikkat etmelerini istiyoruz. Onun dışında etikette değişiklik olup olmadığına bakıyoruz. Bunların her birindeki aykırılıklar için mevzuatta belirtilen idari yaptırımlarımız var. Onlar uygulanıyor. Bayramı, bayram tadında yaşayalım. Biz denetimlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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