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  4. Mısır-Cezayir maçında görülmemiş olay! Hocasını görmezden gelince, yakasına yapıştı izleyenler şaşkına döndü

Mısır-Cezayir maçında görülmemiş olay! Hocasını görmezden gelince, yakasına yapıştı izleyenler şaşkına döndü

17.10.2023 09:15 | Son Güncelleme:
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Mısır ile Cezayir arasında oynanan hazırlık maçında ilginç anlar yaşandı. Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi ile futbolculardan Said Benrahma arasındaki gerginlik kameralara yansıdı.

Mısır ile Cezayir'in karşı karşıya geldiği hazırlık mücadelesinin 63. dakikalarında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Cezayir'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 sona eren mücadelede Cezayir'in deneyimli kanat oyuncusu Said Benrahma, teknik direktör Djamel Belmadi tarafından oyundan alındı.

West Ham United forması giyen Said Benrahma saha kenarına gelirken hocası Belmadi'yi görmezden gelince olanlar oldu.

OYUNCUSUNUN YAKASINA YAPIŞTI

Berrahma

Djamel Belmadi öğrencisi Said Benrahma'nın yakasına yapışırken o anlar yayına yansıdı. Belmadi ile Benrahma arasında yaşananlar tüm dünyada viral oldu.

İŞTE O ANLAR..


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