Mısır-Cezayir maçında görülmemiş olay! Hocasını görmezden gelince, yakasına yapıştı izleyenler şaşkına döndü

Mısır ile Cezayir'in karşı karşıya geldiği hazırlık mücadelesinin 63. dakikalarında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Cezayir'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 sona eren mücadelede Cezayir'in deneyimli kanat oyuncusu Said Benrahma, teknik direktör Djamel Belmadi tarafından oyundan alındı.

West Ham United forması giyen Said Benrahma saha kenarına gelirken hocası Belmadi'yi görmezden gelince olanlar oldu.

OYUNCUSUNUN YAKASINA YAPIŞTI

Djamel Belmadi öğrencisi Said Benrahma'nın yakasına yapışırken o anlar yayına yansıdı. Belmadi ile Benrahma arasında yaşananlar tüm dünyada viral oldu.

İŞTE O ANLAR..

Mısır-Cezayir maçında, Cezayirli Said Benrahma saha kenarına gelirken hocasını görmezden gelince Belmadi öğrencisinin yakasına yapışıyor. https://t.co/cHLLstPW7s — Mynet Spor (@mynetspor) October 17, 2023







