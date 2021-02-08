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Mısır'da gündem Mustafa Muhammed: "Dünyanın en iyisi!"

08.02.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Mısır'da gündem Mustafa Muhammed: "Dünyanın en iyisi!"

Zamalek'in eski futbolcusu Khaled El-Ghandour, Mustafa Muhammed hakkında konuştu.

Zamalek'in eski futbolcusu Khaled El-Ghandour, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta golü atan Mustafa Muhammet'i yorumladı.

El-Ghandour, "Mustafa Muhammet, Salah'tan 3 bin kat, Messi'den 20 kat, Mbappe'den 500 kat daha iyi kafa vuruyor. Mustafa Muhammet de yok yok, her özelliği var. Dünyanın en iyi futbolcusu. Cristiano Ronaldo ile kıyaslamam bile." dedi.

Programda gelen eleştiriler üzerine El-Ghandour, "Mustafa Muhammet hakkında böyle konuşmam kimseyi rahatsız etmesin." diyerek sözlerini sürdürdü.

Arap eski futbolcu, "Mustafa Muhammet'in Cristiano Ronaldo'dan ne eksiği var, biri söylesin. Messi'dan daha iyi kafa vuruyor, Messi de böyle kafa vuruşları yok. Ancak, bence geçmişte dünyanın en iyi oyuncusu Lionel Messi'ydi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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