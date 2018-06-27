SPOR

Mısır'da teknik direktör Hector Cuper görevinden ayrıldı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 27.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

Mısır Milli Takımı'nda Arjantinli teknik direktör Hector Cuper görevinden ayrıldı.

Mısır'da teknik direktör Hector Cuper görevinden ayrıldı

Mısır Milli Takımı'nda Arjantinli teknik direktör Hector Cuper görevinden ayrıldı. Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 62 yaşındaki teknik adam Cuper ile yolların ayrıldığı bildirildi. Bir dönem Türkiye'de Orduspor'u da çalıştıran Cuper, İspanya'da Mallorca, Valencia, Real Betis, İtalya'da Inter, Parma gibi takımlarda görev yapmış ve 2015'te Mısır Milli Takımı'nın başına geçmişti. Cuper yönetimindeki Mısır, 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda puan alamadan turnuvaya veda etmişti.

PARTNERElbise zorladıElbise zorladı
TRT 1 canlı yayın akışı 27 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?TRT 1 canlı yayın akışı 27 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?
Arjantin - Nijerya maç özeti izle: Messi attı, Arjantin tur atladı! (Videolu geniş maç özeti)Arjantin - Nijerya maç özeti izle: Messi attı, Arjantin tur atladı! (Videolu geniş maç özeti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hector cuper mısır milli takımı 2018 dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Şenol Güneş Muharrem İnce'ye atıfta bulundu!

Şenol Güneş Muharrem İnce'ye atıfta bulundu!

Nijerya 1 - 2 Arjantin (Maç özeti)

Nijerya 1 - 2 Arjantin (Maç özeti)

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Fransa eşleşti!

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Fransa eşleşti!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mısır'da teknik direktör Hector Cuper görevinden ayrıldı

Mısır'da teknik direktör Hector Cuper görevinden ayrıldı

TRT 1 canlı yayın akışı 27 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 canlı yayın akışı 27 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin - Nijerya maç özeti izle: Messi attı, Arjantin tur atladı! (Videolu geniş maç özeti)

Arjantin - Nijerya maç özeti izle: Messi attı, Arjantin tur atladı! (Videolu geniş maç özeti)

Sırbistan - Brezilya maçının muhtemel 11'leri

Sırbistan - Brezilya maçının muhtemel 11'leri

Meksika - İsveç maçının muhtemel 11'leri

Meksika - İsveç maçının muhtemel 11'leri

Güney Kore - Almanya maçının muhtemel 11'leri

Güney Kore - Almanya maçının muhtemel 11'leri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.